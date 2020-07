Daydreamer, Can Yaman: insuccesso in Tv? Un’altra strada per l’attore

Can Yaman non si ferma mai. Ha tanti progetti da sviluppare nel breve e lungo periodo. La sua carriera da attore non terminerà di certo con Daydreamer – Le ali del sogno, soap turca che ha riscosso un grande successo in Italia. Ma se tutta questa popolarità dovesse di colpo sparire? Lui non se ne preoccupa perché ha già pronto un piano alternativo che gli permetterà di vivere sempre con dignità. Ha studiato molto in passato e il lavoro da attore gli è arrivato per caso: aveva conosciuto i suoi agenti – coloro che gli avrebbero permesso di recitare in parecchie soap – durante una vacanza e, da quel giorno, Can Yaman non ha avuto un attimo di tregua. In Italia non è amatissimo… di più! Quando pernotta in qualche hotel, non riesce nemmeno a varcare la porta d’ingresso per via del numero spropositato di fan che sono sempre lì ad attenderlo. Tutto questo affetto non gli dispiace affatto: ama parlare con i suoi fan, meno invece della sua vita privata. La riservatezza è un suo tratto distintivo.

Can Yaman: Daydreamer floppa? Lui ha un altro piano in mente: la confessione

Se un bel (brutto) giorno, Can Yaman dovesse svegliarsi e scoprire di non avere più un lavoro come attore e che la sua carriera è finita per sempre, cosa farebbe? Lo scenario che si aprirà davanti a lui non lo destabilizzerà per nulla, considerato che ha già in mente un piano B, che continua comunque a curare nonostante tutta la fama che ha ricevuto. Alle pagine della rivista Tv Mia, Can Yaman ha spiegato che il suo futuro non sarà mai nefasto, visto che ha un altro lavoro che gli ha dato già parecchie soddisfazioni: “Nel tempo libero faccio ancora l’avvocato, nello studio che ho aperto con due colleghi conosciuti in facoltà di Giurisprudenza. Io mi occupo dell’organizzazione generale e loro del lavoro quotidiano”. Sa bene che nella vita non c’è nulla di certo e che potrebbe ritrovarsi senza più alcun ruolo importante. Il suo percorso nel mondo della legge è ben avviato e siamo certi che, qualora non dovesse essere più un attore, avrebbe la fila di donne che desidererebbero avere un avvocato come lui!

Daydreamer anticipazioni e ultime notizie dei palinsesti

Ci si sta chiedendo, negli ultimi giorni, quale sarà il destino che toccherà a Daydreamer nel mese di settembre. I palinsesti non presenteranno poi così tanti cambiamenti e Uomini e Donne non verrà intaccato in alcun modo. Il successo della soap turca è innegabile: Mediaset sta puntando molto su Can Yaman, che riesce a catalizzare su di sé tutta l’attenzione. All’orizzonte alcuni progetti lavorativi in Italia? Sa parlare anche un ottimo italiano (e lo ha dimostrato largamente durante un’intervista concessa a Barbara d’Urso), quindi perché non renderlo il protagonista di qualche fiction made in Italy?