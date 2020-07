Daydreamer: Mediaset svela futuro della soap. Cosa accadrà a settembre

La serie tv turca Daydreamer – Le ali del sogno continua a catalizzare puntata dopo puntata l’attenzione del pubblico televisivo in questa calda estate 2020. I dati di ascolti registrati nelle ultime settimane superano il 20% di share, non facendo quindi rimpiangere i dai di ascolto di Uomini e Donne. Ma quale sarò il futuro di Erkenci Kus (nome originario della serie tv) a settembre? Sul punto si sono rincorsi diversi rumors ed indiscrezioni, che però non hanno trovato finora una conferma ufficiale. A mettere a tacere le fake news sul futuro di Daydreamer a settembre è stata nelle ultime ore Mediaset. Il Biscione ha infatti fatto sapere tramite i profili ufficiali nei principali social network, che Daydreamer proseguirà anche con il ritorno della consueta programmazione televisiva ufficiale. I più recenti rumors parlavano di una alternanza con il dating show di Maria De Filippi.

Il comunicato Mediaset

Stando a quanto si legge nel post pubblicato nelle ultime ore sul profilo ufficiale Twitter dell’emittente di Cologno Monzese, Daydreamer continuerà nella sua attuale fascia oraria (14,50 circa dal lunedì al venerdì su Canale 5) fino ai primi di settembre. “Poi tornerà convivendo con Il Segreto, o alla fine di quest’ultimo“. Possono tirare quindi un sospiro di sollievo i numerosissimi fan della serie televisiva, con protagonista Can Yaman e Demet Ozdemir. La storia d’amore tra Can e Sanem è destinata quindi a tenerci compagnia ancora per molti mesi. Sono infatti 51 le puntate totali della versione turca di Daydreamer. Ogni puntata turca è di circa due ore, mentre in Italia di 45 minuti circa. Da qui, l’impossibilità della conclusione della soap prima della fine dell’estate.

La soap dei record #DayDreamer continuerà nella sua attuale collocazione fino ai primi di settembre. Poi tornerà convivendo con #IlSegreto, o alla fine di quest’ultimo. pic.twitter.com/yaLL8YxMRN — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) July 23, 2020

Il successo di Daydreamer

Il successo di Erkenci Kus è da molti attribuito solo ed esclusivamente alla presenza del sex symbol Can Yaman, il 30enne attore turco (recentemente ospite nell’ultima puntata di Non è la D’Urso) che ha fatto letteralmente impazzire le spettatrici italiane, grazie alla sua prestanza fisica e quel look un po’ trasandato. Erkenci Kus è però ben altro. La narrazione parla di emozioni intense, prima di aprire una finestra sull’anima. Can e Sanem (i protagonisti della serie) si troveranno a fare un viaggio nei sentimenti, così come accadrà per Fenice e Albatros, i protagonisti del libro che scriverà Sanem. Un viaggio che sarà una crescita personale e che farà rinascerà più volte dalle proprie ceneri gli stessi protagonisti. Il richiamo costante alla mitologia e alle tradizioni turche hanno impreziosito ancor più la narrazione.