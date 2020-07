Daydreamer non finisce d’estate, Mediaset indecisa: indiscrezioni puntate

Le sorti della programmazione di Daydreamer – Le ali del sogno non sembrano essere ancora chiare in quel di Mediaset, almeno stando a ciò che ha scritto Tvblog di recente. Si tratta d’indiscrezioni, è vero, ma non sembrano inverosimili se pensate che gli episodi della serie Tv turca sono parecchi e, a meno che non dovessero esserci dei tagli consistenti ai contenuti, non è pensabile a una fine entro l’estate. Proprio su questo si sono soffermati i colleghi di Blogo che hanno anticipato sin dal titolo che Daydreamer non si concluderà entro settembre, e non si tratta di una notizia ovvia, visto che la serie turca avrebbe dovuto essere a tutti gli effetti un prodotto estivo. Cosa succederà? Facciamo il punto.

Daydreamer come Cherry Season e Bitter Sweet: serie Tv di successo, tesoro per Mediaset

Inutile negare che Mediaset debba avere molta cura di Daydreamer perché finora è stato un successo (non che ci fossero dei dubbi, in realtà, visto che già Cherry Season e Bitter Sweet avevano dato non poche soddisfazioni al Biscione): parliamo di una media di circa due milioni e mezzo di telespettatori per uno share medio che va oltre il 20%, cifre che – come potete ben immaginare – sono oro colato per Mediaset, soprattutto d’estate e dopo un periodo difficile dovuto al Coronavirus che ha avuto forti ripercussioni anche sugli investimenti pubblicitari. Un prodotto importante, non c’è dubbio, che bisogna sfruttare al meglio nei momenti più opportuni.

Quando finisce Daydreamer? Le indiscrezioni e l’impossibilità della fine entro l’estate

Ad oggi secondo Blogo Mediaset non avrebbe ancora le idee chiare su Daydreamer: gli episodi originali sono cinquantuno e le puntate italiane ricavate sono circa centocinquanta, ognuna dalla durata di circa quaranta minuti, quindi impossibili da mandare in onda quest’estate. Anche perché a settembre tornerà pure Uomini e Donne, e la soap opera turca dovrà sloggiare, con tutto rispetto per l’amatissimo Can Yaman. C’è molta incertezza ai vertici, almeno stando a quanto riporta Blogo: ai piani alti non avrebbero preso ancora alcuna decisione ed è evidente che ci sia bisogno di tempo onde evitare ripercussioni sugli ottimi risultati della serie televisiva. Quando ne sapremo di più vi aggiorneremo senz’altro.