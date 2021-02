Daydreamer anticipazioni dall’8 al 12 febbraio 2021

Daydreamer – Le ali del sogno torna con nuovi imperdibili appuntamenti da lunedì 8 a venerdì 12 febbraio 2021 alle 16,40 circa su Canale 5 prima di Pomeriggio Cinque. In aggiunta, per la gioia delle telespettatrici, la soap opera fa tris, Ci sarà anche un lungo appuntamento serale con ben tre episodi di fila.

Lunedì 8 febbraio

Can e Sanem continuano a parlare di come e quando comunicare alle rispettive famiglie la loro intenzione di sposarsi. I vari tentativi fatti non sono andati in porto. Meno che mai durante la festa di primavera quando, proprio sul più bello, è arrivato zio Mithat. Can ammette che visto come stanno le cose, occorre pensare ad un nuovo piano.

Nel frattempo il fratello di Nihat ha praticamente invaso tutta la casa. Tutti si lamentano di aver dormito sul divano, mentre lo stesso Mithat si lamenta del letto in cui ha dormito. Dopo aver fatto visita al negozio di Mevkibe, l’uomo chiede di vedere delle creme per il viso. Ma non sono per lui. Suggerisce, infatti a Mekvibe di utilizzarle.

Leyla e Emre sembrano aver ritrovato l’intesa di un tempo. Il più giovane dei Divit riempie l’ufficio della ragazza di fiori. La ragazza è molto preoccupato per il futuro, considerate le difficoltà incontrate da Can e Sanem per stare insieme. Emre però la rassicura su tutto, dicendo che non sarà la stessa cosa per loro.

Martedì 9 febbraio

Sanem ha una brillante intuizione. La giovane Aydin capisce che lo zio può fare da mediatore tra Mekvibe e Huma. Quest’ultima, infatti, sembra particolarmente attratta dall’uomo. Sanem quindi chiama lo zio e gli dice che Huma ha parlato di lui. Il gemello di Nihat si reca alla Fikri Harika per andare a trovare Huma.

I due vogliono pranzare insieme, ma prima lo zio parla con Can. I due hanno modo di conversare in italiano e francese, di parlare di musica e tanto altro. Insomma, un modo per conoscere meglio il futuro sposo della nipote. Nel frattempo Huma parla con Emre. La donna è preoccupata per le attenzioni che il figlio riserva a Leyla.

Mercoledì 10 febbraio

Mentre Ayhan manifesta l’intenzione di vendere la macelleria, a casa degli Aydin c’è un gran trambusto per organizzare il ricevimento per Leyla e Emre. I due, infatti, bruciando tutte le tappe e andando contro tutte le regole e tradizioni si sono sposati in gran segreto. Unici testimoni sono stati Can e Sanem.

La notizia del matrimonio a sorpresa ha sconvolto non poco le rispettive madri, che sono state entrambe colte da malore. Zio Mihat ha cercato di fare ancora una volta da pacere e mediatore tra Huma e Mekvibe. Le due non riescono proprio a sopportarsi. Una volta rientrati a casa Huma e Emre hanno una brutta discussione.

Can e Sanem fanno un servizio fotografico in cui rivestono i panni di due sposi. Scene incantevoli che fanno sognare tutti. Sanem spera solo che una volta pubblicato il servizio, Mekvibe non pensi che si siano sposati veramente.

Giovedì 11 febbraio

A casa Aydin si riuniscono le due famiglie degli sposi per confrontarsi ancora una volta sul ricevimento per Emre e Leyla. Le rispettive mamme però impongono sin da subito le proprie usanze e tradizioni di famiglia. Mentre i due neosposi escono per trovare un po’ di pace, Can e Sanem cercano di sedare gli animi.

Nel parcheggio sotterraneo della Fikri Harika, Can rivela al fratello che Aziz non è in vacanza come gli aveva fatto credere fino a quel momento. L’uomo è invece ricoverato per una grave patologia polmonare. La notizia sconvolge Emre. La situazione è grave, ma Aziz ce la farà.

Venerdì 12 febbraio

Ayhan lascia Istanbul. La nostalgia del fratello Osman è troppo forte. CeyCey le chiede se tornerà e lei risponde che lui è il suo destino. Nel frattempo la convivenza tra Leyla e Huma non è delle migliori. Giunto il giorno del matrimonio, Leyla e Emre si accorgono di non aver pensato ai vestiti.

Can dà alla madre le chiavi di una nuova casa. Leyla e Emre hanno bisogno di vivere da soli. Anche lui e Sanem molto presto vivranno per conto loro. Nel frattempo Yigit sollecita in tutti i modi Sanem a scrivere il suo libro. L’editore è pronto a pubblicare l’opera, perché crede molto nelle abilità della giovane Aydin.