Daydreamer anticipazioni dall’1 al 5 Febbraio 2021

Durante la presentazione del libro di cucina di Polen, il fotografo conferma alla stampa la sua relazione con la copywriter. Ma non è tutto, perché Can e Sanem si fidanzano ufficialmente con l’approvazione di Nihat.

La storia d’amore di Can Divit e Sanem Aydin (interpretati rispettivamente da Can Yaman e Demet Ozdemir) torna da lunedì 1 a venerdì 5 febbraio con nuove imperdibili puntate. Dopo svariati cambi di palinsesto, Mediaset ha deciso di mantenere la fascia quotidiana giornaliera di Daydreamer dalle 16,40 circa su Canale 5.

Ancora una volta Can mostra tutti i suoi dubbi nei confronti di Yigit, mentre il fratello di Sanem cerca di carpire la benevolenza e la fiducia della nuova editor. Huma, forte dell’appoggio di Polen, mette in difficoltà Sanem e la sua famiglia. Le differenze sociali e culturali sono un problema solo per l’ex moglie di Aziz.

Lunedì 1 Febbraio

E’ tempo di solidarietà e beneficenza alla Fikri Harika. Gli spoiler annunciano che nel corso della puntata di lunedì 1 febbraio, Can e Sanem si occuperanno di uno shooting fotografico per sostenere un’associazione di volontariato che gestisce cani abbandonati. Quando ci sono cause umanitarie il fotografo e la copywriter non si tirano mai indietro. Per godersi da solo questo momento con Sanem, Divit depista Yigit. A quest’ultimo infatti è dato un’indirizzo sbagliato.

Martedì 2 Febbraio

Cey Cey è sottoposto ad un pesante pressing per sposare Ayhan. La giovane amica di Sanem è molto presa dall’idea delle nozze con l’uomo che sembra corrispondere ai suoi sogni. I due hanno molto in comune, ma come spesso accade in questi casi, a volte non sempre si vivono i momenti con lo stesso coinvolgimento emotivo e con la stessa passione. Gli spoiler annunciano che Sanem firma il contratto con Yigit per il suo romanzo.

Martedì 2 Febbraio Serale

Per cercare di farsi perdonare Huma propone una cena di riconciliazione con la famiglia di Sanem. Se inizialmente agli occhi di tutti questo gesto è visto come un sincero atto di penitenza per i torti fatti in passato, c’è chi, come Can, nutre qualche perplessità. La cena tra le due famiglia risulta essere un totale disastro. Occasione per sottolineare ancora di più le divergenze e l’incompatibilità tra Huma da una parte e Mevkibe e Nihat dall’altra. Arriva il momento della presentazione del libro di cucina di Polen. Davanti alla stampa – e a Sanem – la ragazza dedica il suo libro a Can, alimentando così il gossip su un ritorno di fiamma tra i due. Considerate le crescenti domande ed insinuazioni fatte dai giornalisti, Can esce allo scoperto ed ufficializza la sua relazione con Sanem.

Mercoledì 3 febbraio

Con la complicità di Huma, Sanem prepara una festa a sorpresa per il compleanno di Can. La giovane Aydin però non comprende fino in fondo i perfidi piani della madre del suo fidanzato. Invitati alla festa a sorpresa sono tra gli altri anche gli amici del fotografo ed alcuni ex compagni di scuola. Persone appartenenti all’alta borghesia di Istanbul. Sanem e la sua famiglia riescono però a farsi apprezzare per la loro umiltà e semplicità. Can sorprende tutti donando a Sanem l’anello di fidanzamento.

Giovedì 4 febbraio

La relazione tra Leyla e Osman è ormai finita. La giovane Aydin trova finalmente il coraggio di partecipare la notizia ai suoi genitori. Inizialmente Mevkibe e Nihat sembrano dispiaciuti, ma comprendono i sentimenti della figlia. Il cuore di Leyla, infatti, non batte per Osman, ma per Emre. E al cuor non si comanda.

Venerdì 5 febbraio

Sanem non può essere totalmente felice con Can se le loro famiglie continuano a contrastarsi. L’occasione per un’ulteriore tentativo di riconciliazione sembra essere quello di una cena di quartiere. Huma fa la conoscenza dello zio di Sanem, arrivato all’improvviso. Un personaggio che diventa molto importante per la mamma di Divit.