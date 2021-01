Daydreamer: anticipazioni dal 25 al 29 gennaio 2021

La messa in onda della soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno sembra proprio non avere pace. Mediaset ha fatto l’ennesimo cambio di messa in onda: da lunedì infatti la serie tv con protagonista Can Yaman andrà in onda da lunedì al venerdì alle 16,45 circa su Canale 5. Per la gioia delle fan, il martedì è previsto anche un appuntamento serale dalle 21,47 circa sempre sulla rete ammiraglia del Biscione.

La storia d’amore tra Can e Sanem continua a riservare non poche sorprese. Le anticipazioni settimanali delle puntate dal 25 al 29 gennaio 2021 di Erkenci Kus (questo è il titolo originario della soap che significa Uccello del mattino) rivelano che ci sono nuovi inaspettati colpi di scena alla Fikri Harika.

Lunedì 25 gennaio

Nonostante viva ormai da tempo ad Istanbul, Cey Cey è rimasto molto attaccato ai suoi parenti lasciati al villaggio. Gli usi, i costumi e le tradizioni del luogo lo condizionano non poco. Sollecitato dalle insistenti pressioni della nonna, il giovane pubblicitario decide di organizzare un falso matrimonio con Ayhan, l’amica del cuore di Sanem. La sorella di Osman, purtroppo, fraintende i propositi di CeyCey. Dopo aver scoperto gli abiti nuziali inviati dalla nonna di Cey Cey, Ayhan pensa davvero che il pubblicitario voglia sposarla. Ma le cose purtroppo non stanno proprio così. Nel frattempo al quartiere di Sanem, Ihsan vende per biologico un prodotto che avrà delle gravi conseguenze sui mal campitati avventori.

Martedì 26 gennaio

Polen cerca in tutti i modi di fare delle attività insieme a Can, nella speranza che tra i due si riaccenda nuovamente la passione. La giovane decide quindi di portare Can ad un workshop culinario. Polen non sa però che anche suo fratello, Yigit, ha proposto la stessa attività a Sanem. Le due coppie quindi si trovano a sfidarsi ai fornelli. Il workshop in realtà si trasforma presto in una sorta di seduta psicologica. Can e Sanem, sollecitati dalle domande dello chef, raccontano dei motivi della fine della loro relazione. Il workshop diventa però anche un’occasione unica per Sanem, che mette in difficoltà la sua rivale in amore.

Martedì 26 gennaio serale

Can decide di mettere le cose in chiaro con Sanem, quindi fa un gesto inaspettato. Il giovane capo della Fikri Harika ‘sequestra’ la sua ex fidanzata. Divit porta infatti la Aydin nella sua casa in montagna, un luogo da sogno in mezzo ai boschi e a metri di neve. Come si può immaginare, Sanem non la prende bene. I due ex fidanzati sono quindi costretti a confrontarsi e parlarsi a cuore aperto. Nel maldestro tentativo di fuggire dal rifugio, Sanem rischia di morire. La giovane, infatti, si perde nei boschi. La notte è vicina, il pericolo incombe. Can trova Sanem e i due trovano riparo in una capanna. I due finalmente sembrano aver deposto le armi e aperto nuovamente i loro cuori l’uno all’altro. Una improvvisa telefonata di Emre riporta Can e Sanem a Istanbul: Huma non sta bene. In realtà, la perfida dark lady ha messo in atto l’ennesimo tentativo per boicottare il riavvicinamento dell’ormai ex coppia.

Mercoledì 27 gennaio

Dopo uno shooting fotografico per il libro di cucina di Polen, Sanem e Can fanno pace. La ragazza, infatti, apprende del cambio di programma di Divit, che non parte più per i Balcani. Sanem raggiunge Can al rifugio. I due si riconciliano e passano la notte insieme. Tutto sembra andare finalmente per il verso giusto, ma poi Divit apprende che la giovane non è intenzionata a tornare alla Fikri Harika.

Giovedì 28 gennaio

Le pressioni di Can su Sanem per far tornare la giovane alla Fikri Harika, fanno si che la giovane si convinca sempre più che il suo futuro non è più la pubblicità, bensì l’editoria. La giovane mal sopporta questi tentativi di Can di controllare la sua vita, anche se è consapevole che questi sono gesti d’amore.

Venerdì 29 gennaio

Mentre Can e Sanem continuano a discutere circa il futuro lavorativo della copywriter, Osman ottiene sempre più successo come attore nelle campagne pubblicitarie e non solo. L’ex macellaio del quartiere è diventato una star, un idolo per le fan. A mettere in guardia Leyla sulle conseguenze negative della popolarità di Osman, ci pensa Deren. La maggiore delle sorelle Aydin deve vedersela anche con gli sfoghi di Sanem. Per sapere come prosegue la storia tra Can e Sanem non rimane che collegarsi da lunedì 25 gennaio alle 16,40 circa su Canale 5. Le puntate possono essere riviste in streaming su Mediaset Play.