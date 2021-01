Daydreamer anticipazioni 26 gennaio: Sanem fa una sorpresa a Can

Nuovo cambio di programmazione: la soap turca non va più in onda giovedì 28 gennaio bensì martedì 26 gennaio

Can Yaman e Demet Ozmedir tornano nei panni rispettivamente di Can Divit e Sanem Aydin martedì 26 gennaio in prima serata su Canale 5. Le anticipazioni dei tre nuovi episodi assicurano già nuovi emozionanti colpi di scena, senza però tralasciare la vena romantica, che tanto caratterizza la dizi turca.

Gli spoiler in rete rivelano che durante il temporaneo ‘sequestro’ di Sanem ad opera di Can, gli ormai ex fidanzati avranno occasione di parlarsi apertamente e chiarirsi, una volta e per tutte. Un risultato, questo, che certo non sarà raggiunto tanto facilmente. Infatti, Sanem darà sfoggio di tutto il suo carattere, mentre Can sarà fermo e risoluto nel raggiungere il suo obiettivo.

Nel frattempo Huma escogita l’ennesimo piano per far rientrare il figlio ad Istanbul, quindi allontanarlo dall’influenza – a suo dire negativa – della copywriter. L’alleanza tra la madre del fotografo e Polen si fa sempre più stretta, anche se l’ex fidanzata di Divit, incomincia ad ammettere di non avere più tante possibilità.

Sia Cey Cey che Can si trovano a confidarsi l’un l’altro. I due, infatti, durante una cena in un ristorante caratteristico di Istanbul, fanno cadere le barriere che hanno sempre contraddistinto il loro rapporto, cioè quelle di impiegato e capo. Complice qualche biccherino di più, i due si daranno reciprocamente dei consigli sulla vita e sull’amore.

Can sembra aver capito i suoi errori e vorrebbe davvero poter tornare indietro e riconquistare Sanem. Ma come nelle migliori dizi, gli equivoci tra i due protagonisti si susseguiranno, allontanando sempre più i due giovani. La Aydin è convinta che Can finito il servizio fotografico per il libro di Polen, lasci Istanbul.

Solo alla fine della sessione di shooting si rende conto che le cose stanno diversamente. Quindi decide di non partire a sua volta con Yigit, per motivi di lavoro, ma di raggiungere Can nel suo rifugio segreto, cioè la casa in montagna; quel luogo magico, fuori dal tempo che è stato teatro di alcuni dei momenti più belli e romantici della coppia.

Sanem fa quindi una sorpresa a Can. I due non possono stare l’uno senza l’altro. Can e Sanem trascorrono quindi la notte insieme al capanno, ma prima di iniziare la loro serata all’insegna dei ricordi, delle chiacchiere e delle risate, la copywriter è costretta a dire l’ennesima bugia alla madre.

Per la famiglia Ayydin infatti sarebbe impensabile accettare che la figlia possa passare la serata con il suo – ormai di nuovo – fidanzato. Ecco che Sanem dice alla madre di essere arrivata a destinazione con Yigit. La donna, confortata anche dalle parole di Leyla, sembra credere alla storia.

Le puntate di Daydreamer – Le ali del sogno sono visionabili anche in streaming, collegandosi al sito Mediaset Play.