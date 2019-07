Diana Del Bufalo: i progetti con Paolo Ruffini, la musica e il nuovo sogno

Diana Del Bufalo si racconta: le vacanze con Paolo Ruffini, il sogno nel cassetto e la musica

Diana Del Bufalo è sicuramente uno dei volti più promettenti dello spettacolo italiano. Negli ultimi anni si è divisa, sempre con successo, tra tv, cinema, musica e web. Prossimamente debutterà anche come conduttrice su Raidue accanto a Pupo con Un’estate fa, programma dedicato alle canzoni-tormentone dell’estate. Prima della messa in onda dell’inedito show, Diana si è raccontata a RadiocorriereTv a cui ha svelato di avere un sogno nel cassetto che riguarda la sua carriera nel mondo della recitazione. Ma non solo, ha parlato della vacanza in cantiere con il fidanzato Paolo Ruffini e del suo attuale rapporto con la musica.

Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo: i progetti di vacanza e le belle parole

Prima della messa in onda su Raidue di Un’Estate fa, Diana Del Bufalo ha raccontato di aver trascorso alcuni giorni in montagna con il suo fidanzato. Proprio qualche giorno, infatti, smentiva senza mezzi termini la presunta crisi con Paolo Ruffini e adesso parla di una nuova vacanza insieme al suo lui, come aveva già accennato. Quando le viene chiesto come trascorrerà l’estate, risponde così: “Ci sono in ballo alcune possibilità. Recentemente sono stata per alcuni giorni in montagna con il mio fidanzato, in mezzo alla natura. La prossima meta potrebbe essere Ischia”. Ma la bella e simpatica Diana, in qualche modo dichiara di essere molto felice con Paolo. Quando parla di sogni da realizzare nel privato, dice di non averne: “Per quanto riguarda la sfera personale tutto ciò che desideravo l’ho già raggiunto”.

Diana Del Bufalo tornerà a cantare? Lei punta sulla recitazione e ha un sogno nel cassetto

Insomma, Diana Del Bufalo è sentimentalmente appagata con il Ruffini e per quanto riguarda la sua vita privata non può e non vuole chiedere di più. Diversa è la situazione che riguarda la sfera lavorativa e professionale. Infatti l’attrice, conduttrice e cantante, che debuttò ad Amici ormai nove anni fa, svela di avere un nuovo sogno da realizzare: “Da un punto di vista professionale mi piacerebbe fare un film all’estero”. Ma l’esperienza tra le canzoni di Un’Estate fa potrebbe anche spingerla a farla cantare di nuovo? Sempre a RadicorriereTv, rivela: “Un pochino sì, al tempo stesso mi rendo conto che la musica in Italia richiede una certa originalità nella voce. Trovo che la mia sia molto chiara, da musical. La musica non l’ho abbandonata ma il mio impegno è rivolto principalmente alla recitazione”.