Pupo e Diana De Bufalo conducono Un’estate fa: lo show di Rai2 che racconta 58 anni di tormentoni musicali

Una coppia inedita quella formata da Diana Del Bufalo e Pupo, che da luglio sarà al timone di un nuovo programma musicale in onda su Rai2. Lo show si intitola Un’estate fa e si propone di accompagnare lo spettatore in un viaggio, lungo 58 anni, tra i tormentoni estivi della musica italiana. Entrambi con un’esperienza e un passato musicale, Pupo e Diana ricorderanno le hit estive più memorabile con interviste esclusive, servizi, aneddoti e tante curiosità. Il tutto a bordo di un’automobile d’epoca decappottabile, una Spider, sulla falsa riga del film cult del 1962 Il Sorpasso. Anche lo studio sarà particolarmente suggestivo con la presenza di un mega schermo tondeggiante, sul quale passeranno immagini di paesaggi in movimento; proprio per far sembrare la vettura in azione.

Un’estate fa: quando va in onda su Rai2

Un’estate fa, il cui titolo ricorda la mitica canzone interpretata fra gli altri da Mina e dalla band Delta V nel 1992, come vi avevamo già anticipato, partirà all’inizio di luglio. Lo show sarà composto da due appuntamenti unici e andrà in onda su Rai2, rigorosamente in prima serata, giovedì 4 luglio e giovedì 11 luglio. Durante la prima puntata verranno ricordate e raccontate le canzoni che hanno fatto ballare gli italiani nelle estati che vanno dal 1960 al 1980. Nella puntata successiva, invece, ci si avvicinerà ai nostri giorni con i tormetoni estivi che hanno avuto vita dal 1990 fino al 2018.

Diana Del Bufalo racconta il nuovo programma Un’estate fa

Insomma, Un’Estate fa sembra che sarà un viaggio perfetto tra le melodie più leggere e ascoltate degli ultimi 58 anni. Proprio come racconta la spumeggiante Diana Del Bufalo a Di Più: “Nella serata di giovedì 4 luglio riproponiamo i brani dagli anni Sessanta agli anni Ottanta: mentre in quella dell’11 luglio ascolteremo canzoni più recenti, quelle che partono dagli anni Novanta e arrivano fino ai giorni nostri. Ma Io faremo in un modo speciale: condurremo a bordo di una automobile d’epoca, una spider simile a quella usata nel film II sorpasso, del l962, diretto da Dino Risi. Così, come in una sorta di viaggio nel tempo, entreremo ancora di più nell’atmosfera magica e scanzonata di questo programma”.