Diana Del Bufalo presto in prima serata con un programma musicale

Diana Del Bufalo su Rai 2 con un programma dedicato ai tormentoni estivi

Diana Del Bufalo il prossimo luglio debutterà nel ruolo di conduttrice su Raidue con un programma musicale dedicato alle canzoni che hanno segnato le estati italiane, i cosiddetti tormentoni. Tormentoni a cui Carlo Freccero, nuovo direttore del secondo canale, ha voluto dedicare un intero show che andrà in onda l’11 e e il 18 luglio in prima serata. A lanciare la notizia in anteprima è stato il sito TvBlog, dove si legge che il titolo del programma sarà Un’estate fa. Alla conduzione, insieme alla giovane attrice, comica e cantante, ci sarà un altro volto molto amato del piccolo schermo, ovvero Pupo. L’inedita coppia ripercorrerà insieme al pubblico la storia dei tormentoni estivi, lanciando brani, sequenze di film ed interviste inedite ai protagonisti di quei momenti.

Un’Estate fa: il programma con Diana Del Bufalo e Pupo

I palinsesti estivi di casa Rai saranno annunciati ufficialmente a breve. Intanto dal sito apprendiamo alcune informazioni su Un’Estate fa, programma che vedrà Diana Del Bufalo al timone insieme a Pupo. Sul sito si legge che Diana e Pupo ricorderanno le hit estive del passato, ripercorrendo la loro storia a bordo di uno spider, sulla falsa riga del cult movie Il Sorpasso. Lo studio del nuovo varietà avrà un “effetto trasparente” con immagini che scorrendo simuleranno un certo movimento.

Diana Del Bufalo in vacanza in California con l’amico Andrea Dianetti

Prima del grande debutto su Raidue insieme a Pupo con Un’Estate fa e mentre si vocifera di una crisi con il fidanzato Paolo Ruffini, la bella e simpatica Diana si è concessa una vacanza in California insieme all’amico Andrea Dianetti (ex allievo come lei di Amici di Maria De Filippi nonché attore e doppiatore). Sarà forse andata riflettere sulla sua storia d’amore? Oppure per ricaricare le pile prima del ritorno sul piccolo schermo? Chissà, intanto i suoi numerosi fan gioiranno certamente alla notizia del suo nuovo progetto televisivo.