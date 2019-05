Paolo Ruffini di nuovo in crisi con Diana Del Bufalo? Ultimi gossip

Gossip news: Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo stanno ancora insieme?

Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo starebbero vivendo una crisi profonda. A rivelarlo il settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 9 maggio. Secondo quanto riporta Alberto Dandolo il conduttore di Colorado e l’ex allieva di Amici starebbero attraversando un momento difficile. Che sarebbe il secondo in questa relazione nata anni fa grazie al programma di Italia 1. E sì perché Diana e Paolino, seppur molto complici e affiatati, si è erano già lasciati per qualche mese nell’estate 2018. Salvo poi ripensarci e tornare insieme e bollare pubblicamente quel momento di separazione come “un errore”. Cosa è successo stavolta?

Diana Del Bufalo in California con l’amico Andrea Dianetti

Per ora si sa poco e nulla sulla presunta crisi tra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini. Quel che è certo è che la cantante e attrice è volata nei giorni scorsi in California, per una vacanza con l’amico Andrea Dianetti (altro ex allievo di Amici nonché attore e doppiatore). Per la Del Bufalo le vacanze con gli amici sono un must: qualche tempo fa è andata alle Maldive con il collega Cristiano Caccamo e altre persone. Come spiegato dalla stessa Diana, Paolo non ama molto fare viaggi all’estero e lei – che è invece una grande viaggiatrice – si consola con gli amici. Dunque l’ultima vacanza con Dianetti non deve trarre in inganno anche se molto probabilmente sarà servita a Diana per riflettere sul suo futuro insieme a Ruffini.

Paolo Ruffini ha difeso Diana Del Bufalo a Verissimo

Qualche settimana fa Paolo Ruffini ha difeso Diana Del Bufalo nel corso di un’intervista a Verissimo. L’attore ha chiarito che la relazione con Diana è nata dopo la fine del matrimonio con l’attrice teatrale Claudia Campolongo. Insomma, in barba alle malelingue, la Del Bufalo non è mai stata l’amante di Ruffini. Tanto che Diana e Claudia sono pure diventate amiche col tempo.