Paolo Ruffini e Claudia Campolongo non si sono lasciati per colpa di Diana Del Bufalo

Paolo Ruffini si è tolto qualche sassolino dalla scarpa a Verissimo. Su invito della padrona di casa Silvia Toffanin, il comico toscano e conduttore di Colorado ha chiarito che la sua storia con Diana Del Bufalo non è nata quando era ancora sposato con Claudia Campolongo. Ruffini e l’attrice teatrale si erano già lasciati quando il toscano ha conosciuto, proprio grazie al programma di Italia Uno, l’ex allieva di Amici. Non solo: è stata la Campolongo a chiudere il matrimonio con Ruffini, celebrato nel 2007, e non il contrario, come lasciato intuire dai più maligni nel corso degli ultimi anni.

Le dichiarazioni di Paolo Ruffini a Verissimo sull’ex moglie

“Il nostro amore è cambiato, siamo due persone che hanno cambiato il loro modo di amarsi. Quando Claudia mi ha lasciato mi ha detto una cosa bellissima “io non ti lascio, ti libero”. Noi continuiamo a lavorare insieme, io sono amico con il suo nuovo compagno, lei è amica di Diana”, ha dichiarato Paolo Ruffini a Verissimo. Dopo queste dichiarazioni Silvia Toffanin ne ha approfittato per smentire il gossip circa un presunto tradimento di Ruffini nei confronti dell’ex moglie. “Non è vero che hai lasciato Claudia per Diana”, ha sottolineato la conduttrice Mediaset.

Paolo Ruffini ha conosciuto Diana dopo il divorzio

Paolino ha subito confermato: “Assolutamente no, io e Diana ci siamo messi insieme dopo un anno, un anno e mezzo, che era finito il matrimonio con Claudia”. Ruffini e la Del Bufalo, oggi affermata attrice televisiva e cinematografica, stanno insieme dal 2015. La coppia vive un rapporto a distanza: lei abita a Roma mentre lui a Milano. Nel 2018 Paolo e Diana si sono lasciati per un breve periodo, a causa di una piccola crisi, ma sono poi tornati ufficialmente insieme.