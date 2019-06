Diana Del Bufalo in crisi con Paolo Ruffini? L’attrice zittisce tutti

Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo stanno ancora insieme

In barba a critiche e malelingue prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo. Basta non vedere qualche foto in più sui social network che subito i maligni si scatenano. Ma i due attori sono più che mai uniti e complici e l’ex concorrente di Amici lo ha voluto sottolineare in una recente intervista concessa a Gente. Diana ha trovato in Paolo l’uomo ideale e la differenza d’età – lei 29 anni, lui 40 – non la spaventa di certo. Tanto che ormai la liason continua ad andare avanti da ben cinque anni. Però nessun matrimonio all’orizzonte: la Del Bufalo non sogna l’abito bianco mentre Ruffini è già stato sposato, dal 2007 al 2013, con l’attrice Claudia Campolongo.

Diana Del Bufalo è felice accanto a Paolo Ruffini

“Mi rendo conto che la felicità possa dar fastidio, ma noi siamo felici. Da quasi cinque anni. Siamo appena stati in Trentino, presto andremo a Ischia”, ha dichiarato Diana Del Bufalo alla rivista. “Saranno vacanze rigorosamente tricolori, anche perché a Paolo non piace viaggiare all’estero, gli dà fastidio non capire la lingua del posto e mangiare male: lui è una buona forchetta. Mi ha fatto innamorare per la sua bontà smisurata, non ha paura di dire la sua, anche se sbaglia, perché non si cura troppo dei pareri altrui. E non è convenzionale, come piace a me. Io non amo i tipi precisi che bevono le tisane e sono patiti del fitness”, ha aggiunto.

Diana Del Bufalo: vacanze all’estero con gli amici

Dato che a Paolo Ruffini non piace fare viaggi all’estero, Diana Del Bufalo sceglie di partire spesso con gli amici. Tra questi il collega Cristiano Caccamo, conosciuto sul set di Che Dio ci aiuti: i due qualche tempo fa sono stati alle Maldive con la stessa comitiva.