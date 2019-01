Cristiano Caccamo a Vieni da me: la verità sul rapporto con Diana Del Bufalo

Cristiano Caccamo e Diana Del Bufalo storia: l’attore ne parla a Vieni da me su Rai Uno

Ospite di Vieni da me, il nuovo programma di Caterina Balivo, Cristiano Caccamo ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Diana Del Bufalo. I due hanno lavorato alla fiction Che Dio ci aiuti e sono stati spesso sorpresi insieme. Tanto che più di qualcuno ha ipotizzato una love story tra i due colleghi. Ebbene, tutto falso: Cristiano e Diana sono sempre stati solo amici e nulla più. “Abbiamo fatto più di una vacanza insieme. Siamo molto amici”, ha assicurato il 29enne. Che ci ha tenuto pure a precisare che la Del Bufalo è felicemente fidanzata con Paolo Ruffini. Quest’ultimo e l’ex di Amici di Maria De Filippi, dopo una serie di tira e molla, sono tornati insieme e sono più che mai felici.

Cristiano Caccamo: l’attore è ancora single a 29 anni

“Io sono single, al momento non sono impegnato”, ha confidato Cristiano Caccamo, designato da qualcuno come il futuro re delle fiction Rai. Oltre a Che Dio ci aiuti, dove indossa i panni di Gabriele, Caccamo è stato protagonista anche de Il Paradiso delle Signore, Provaci ancora Prof!, Don Matteo e La vita promessa. Al cinema invece ha lavorato a diversi film, tra cui Cenere e Puoi baciare lo sposo. Inoltre, il volto di Cristiano è diventato popolare in tutto il mondo grazie a Laura Pausini, che lo ha scelto come protagonista del videoclip Non è detto.

Cristiano Caccamo e il suo futuro lavorativo

“Non mi va di pensare a come sarò fra dieci anni, perché mi piace concentrarmi sul presente e su quello che sto facendo adesso. Dieci anni fa non pensavo neanche che avrei fatto l’attore: ho cambiato tante cose nella mia vita e tutto potrebbe cambiare ancora. Potrei fare il cuoco, chissà”, ha detto Cristiano Caccamo in un’intervista rilasciata a Vanity Fair.