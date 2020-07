Diaco rompe il silenzio sulla lite con Matano: “Sleale con Lorella”

Nella giornata di ieri è circolata l’indiscrezione di un acceso diverbio tra Alberto Matano e Pierluigi Diaco. La vicenda si sarebbe consumata qualche giorno fa a Roma, fuori la sede Rai, dove erano presenti anche i dirigenti dell’azienda. Tra i due sarebbero volate parole pesanti, urla. Il motivo? Diaco, il conduttore televisivo e speaker radiofonico attualmente al timone di Io e Te, avrebbe attaccato il giornalista andando così a difendere Lorella Cuccarini. La querelle tra Alberto e Lorella ha di fatto diviso il pubblico di Rai 1, soprattutto dopo la famosa lettera inviata dalla donna poco prima dell’ultima puntata de La vita in Diretta. A schierarsi non sono stati solo i telespettatori, anche diversi personaggi pubblici e volti della televisione italiana hanno commentato il rapporto ormai incrinato tra i due. E così, dopo la notizia della lite tra Matano e Diaco, quest’ultimo ha voluto in parte smentire l’indiscrezione, confermando l’incontro con Alberto ma sottolineando che il tutto sarebbe avvenuto con modalità civili ed educate.

Pierluigi Diaco conferma l’incontro e afferma: “Matano è stato sleale con Lorella Cuccarini”

A fare chiarezza ci ha pensato proprio Pierluigi Diaco che, attraverso un post condiviso su Twitter qualche ora fa, ha confermato l’incontro con l’ex mezzobusto del Tg1 e affermato che la vicenda si sarebbe svolta utilizzando toni pacati, andando dunque a smentire in parte l’indiscrezione di ieri sera. “#Matano è stato sleale con l’amica @LCuccarini, gli ho detto con educazione quello che penso. Non volevo che il mio giudizio gli fosse riportato”, ha dichiarato Diaco schierandosi ancora un volta con la bionda showgirl. “Non ci sono state urla, scenate, né erano presenti dirigenti Rai. Mi chiedo come fa a circolare una indiscrezione falsa”, ha poi aggiunto.

#matano è stato sleale con l’amica @LCuccarini Gli ho detto con educazione quello che penso. Non volevo che il mio giudizio gli fosse riportato. Non ci sono state urla, scenate, nè erano presenti dirigenti Rai. Mi chiedo come fa a circolare una indiscrezione falsa.Dettata da chi? — pierluigi diaco (@pierluigidiaco) July 2, 2020

La reazione di Matano: il giornalista preferisce il silenzio

Nonostante la lettera polemica di Lorella Cuccarini e il grande chiacchiericcio nato intorno all’ultima puntata de La vita in diretta, Alberto Matano ha deciso di restare in silenzio. Il 47enne non ha proferito parola sulla vicenda e molto probabilmente continuerà su questa strada ancora per un po’. Intanto sembra certo che La vita in diretta, dal prossimo settembre, resterà solo ed esclusivamente nelle sue mani.

Il futuro della Cuccarini

Dopo il movimentato addio di Lorella a La Vita in Diretta, sembra che il futuro della conduttrice è ancora in Rai. Se in un primo momento si era parlato di un’addio definitivo alle reti del servizio pubblico, è in seguito spuntata l’eventualità di rivederla accanto a Pippo Baudo in uno storico programma della prima rete. Ma non solo. Nella giornata di ieri, Tv Blog ha reso noto che in Rai si starebbe pensando di affidare alla Cuccarini la nuova edizione de Lo Zecchino d’Oro.