Diaco contro Matano, furibonda lite dietro le quinte Rai: l’indiscrezione

Continua a far chiacchierare la recente querelle tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Sulla questione il pubblico si è diviso compatto, chi da un lato chi dall’altro, e così hanno fatto pure i personaggi famosi. Tra questi Pierluigi Diaco, il conduttore televisivo e speaker radiofonico attualmente al timone di Io e Te, format in onda su Rai Uno ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15.40. Stando a quello che riporta il paparazzo Alan Fiordelmondo tramite il suo account Instagram Wolf Break Official, Diaco avrebbe furiosamente attaccato l’ex mezzobusto del Tg 1 e difeso a spada tratta la bionda showgirl. Il tutto sarebbe accaduto negli scorsi giorni a Roma, fuori la sede Rai. Pierluigi, che nel suo lungo curriculum vanta anche una partecipazione all’Isola dei Famosi, avrebbe accusato Alberto di aver fatto fuori la Cuccarini da La vita in diretta. Una scena, a quanto pare, assai spiacevole, che avrebbe creato più di qualche fastidio agli altri presenti. E Matano? Sembra che il calabrese non abbia battuto ciglio e non abbia dunque risposto ai presunti insulti del collega per evitare di alimentare la polemica. Sarà vero? Di sicuro negli scorsi giorni Diaco non è rimasto in silenzio ed è sceso in difesa di Lorella.

Pier Luigi Diaco aveva difeso la collega e amica Lorella Cuccarini

Prima della fine dell’ultima stagione de La vita in diretta Pier Luigi Diaco ha difeso su Twitter la bravura e professionalità di Lorella Cuccarini. “Domani la mia amica Lorella Cuccarini conclude la sua eccezionale esperienza alla guida de La vita in diretta. Si è contraddistinta per competenza e senso del dovere. È una professionista che lavora con passione e correttezza. Le auguro che la vita professionale continui a darle ciò che merita”, ha scritto il presentatore 43enne poco prima dell’ultima puntata condotta da Lorella, quella in onda venerdì 26 giugno, contraddistinta da una grande freddezza tra la Cuccarini e Alberto Matano.

La vita in diretta: Alberto Matano preferisce il silenzio

Nonostante la lettera polemica di Lorella Cuccarini e il grande chiacchiericcio nato intorno all’ultima puntata de La vita in diretta, Alberto Matano ha deciso di restare in silenzio. Il 47enne non ha proferito parola sulla vicenda e molto probabilmente continuerà su questa strada ancora per un po’. Intanto sembra certo che La vita in diretta, dal prossimo settembre, resterà solo ed esclusivamente nelle sue mani, sulla scia di amati volti del passato quali Michele Cuccuzza e Lamberto Sposini. La Cuccarini invece sta vagliando alcune nuove proposte di Rai e La 7.