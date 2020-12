Detto Fatto torna in tv domani: la scelta su Bianca Guaccero

Nuovi risvolti per quanto riguarda Detto Fatto. Il programma era stato sospeso dal Servizio Pubblico in seguito all’incresciosa vicenda che aveva sollevato numerose polemiche sul web e fatto storcere il naso di tanti. Quello sul tutorial poco azzeccato con protagonista Emily Angelillo su “Come fare la spesa con i tacchi”.

La Rai da quel momento aveva optato per una sospensione della trasmissione in modo da analizzare meglio i fatti e prendere seri provvedimenti su quanto accaduto. Sono state tante, infatti, le indiscrezioni che si sono succedute in queste ultime settimane. Una delle quali su una possibile sostituzione di Bianca Guaccero alla conduzione di Detto Fatto. Fra i nomi in lista era circolato infatti quello di Francesca Fagnani, reduce dall’esperienza di Seconda linea.

Tra i rumors, anche la possibilità di far scivolare la messa in onda di Detto Fatto a gennaio, forse per far calmare le acque. E poi, negli ultimi giorni le indiscrezioni su un ritorno anticipato. Ora qualcosa in più la si sa e la si può affermare.

Tvblog, infatti, ha riportato la notizia secondo cui Detto Fatto verrà trasmesso nuovamente da domani 9 dicembre su Rai 2. La conduzione sarà affidata a Bianca Guaccero, molto stimata ed apprezzata dal pubblico televisivo e dalla rete. Lo stesso influencer Jonathan Kashanian aveva mantenuto il silenzio stampa sulla “questione Detto Fatto”, in compenso non aveva esitato a difendere a spada tratta la collega, nonché amica, del programma per cui entrambi lavorano.

Inoltre, all’orizzonte si stagliano altre novità che riguardano principalmente una riorganizzazione totale dello staff di autori. Ci sarà infatti un nuovo capo progetto e un nuovo team che si occuperà della sua confezione. In più Gabriella Oberti sarà il nuovo dirigente di Rai2, che già è impegnata brillantemente nel “Collegio”, la trasmissione in onda sulla stessa rete.

Tv Blog, inoltre, ha lanciato un’ulteriore indiscrezione secondo cui si starebbe pensando di riorganizzare il palinsesto pomeridiano di Rai 2. Quest’ultimo potrebbe coinvolgere anche Detto fatto. Infatti, si starebbe ragionando su un riassetto delle trasmissioni che vanno in onda sul Servizio Pubblico, in particolare per quanto riguarda il pomeriggio feriale. Infatti, gli altri canali sono molto più avanti per quanto riguarda la programmazione. Mentre Rai 2 è rimasto leggermente più indietro.