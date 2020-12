Detto Fatto anticipa il ritorno? Nuova data, spunta sostituta della Guaccero

Detto Fatto potrebbe tornare in onda prima di gennaio 2021. Se fino a pochi giorni fa si dava ormai per certo il ritorno nel nuovo anno, le cose sono nuovamente cambiate. D’altronde le prime indiscrezioni parlavano chiaro: in Rai si naviga a vista sul programma del pomeriggio della seconda rete. Ciò che è successo ha scosso profondamente i vertici Rai e questo pare abbia portato negli ultimi giorni a pensare addirittura a una sostituta per Bianca Guaccero. Inizialmente il ruolo della conduttrice sembrava essere al sicuro, ma in realtà potrebbe non essere così.

Era trapelato infatti che Bianca Guaccero non fosse ritenuta responsabile di quanto accaduto perché non fa parte della squadra editoriale. Stando a quanto riportato da Giornalettismo oggi, però, sul tavolo c’è anche la possibilità del cambio conduttrice. Ed è spuntato anche il nome della possibile sostituta di Bianca Guaccero. La nuova conduttrice di Detto Fatto che potrebbe prendere il posto dell’amata Bianca è Francesca Fagnani, una giornalista molto stimata e apprezzata. Il pubblico non ha preso bene la possibilità che la Guaccero vada via ed è facile immaginare che anche lei non ne sarebbe contenta.

A Detto Fatto è in atto un vero e proprio terremoto. Dopo l’ormai famoso tutorial su come fare la spesa in modo sensuale è successo di tutto e le acque non si sono ancora calmate. Ma il programma tornerà, questo è certo, e forse anche prima del previsto. Ci sono state varie ipotesi in queste settimane circa il ritorno. Qualcuno ha detto che sarebbe tornato direttamente a gennaio, qualche altro invece ha ipotizzato un ritorno dopo l’8 dicembre. Ebbene, potrebbe succedere prima della fine dell’anno.

Nelle news del giorno infatti si parla di un ritorno anticipato a lunedì 14 dicembre 2020. Cambieranno molte cose e il programma avrà una nuova impronta, ma non sarà molto semplice. Proporre nuovi argomenti non è un ostacolo facile da superare, ma gli autori sono già al lavoro per questo. Rimangono ancora dei punti interrogativi comunque, sia sul ritorno, non ancora confermato né a gennaio né a dicembre, sia sulla conduttrice. Bianca Guaccero tornerà a Detto Fatto o verrà sostituita?