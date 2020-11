Detto Fatto, i retroscena: “Forti discussioni in Rai”, quando torna in tv

Dopo le polemiche legate al tutorial su come fare la spesa, il programma di Bianca Guaccero verrà modificato radicalmente: ma quando tornerà in onda? Tutto è ancora in fase di valutazione

Non sono ancora finiti i guai per Detto Fatto. In queste ore infatti sono spuntati nuovi retroscena che non faranno altro che alimentare le polemiche. Dopo il tutorial su come fare la spesa, il programma di Bianca Guaccero non sta passando giorni tranquilli, in ogni ambito. Sul Web se ne parla ancora molto, sui social c’è chi ha preso le difese della trasmissione e chi invece continua a condannare la scelta di quel tutorial. Adesso sono emersi dei retroscena anche su ciò che sta succedendo in casa Rai e sulle decisioni che verranno prese.

Si sta continuando a discutere molto del futuro di Detto Fatto. La sospensione del programma potrebbe durare più del previsto. In questi giorni si è mormorato di un ritorno in onda previsto per lunedì 30 novembre, ma secondo quanto appreso da Blogo così non sarà. Quando torna Detto Fatto su Rai Due, allora? C’è ancora molta incertezza intorno a questo punto. Lo stop potrebbe durare più del previsto, seppure, come già detto, qualcuno ha parlato di un inserimento nella programmazione già della prossima settimana.

Nella news infatti si può leggere che il ritorno di Detto Fatto su Rai Due è più incerto che mai. E non tornerà tanto presto. In Rai starebbero valutando uno stop ben più lungo del previsto, con un ritorno in onda dopo l’8 dicembre. Ma nulla sarebbe ancora ufficiale, la situazione pare venga valutata di giorno in giorno. Questo anche perché la tensione pare sia ancora alle stelle nei vertici Rai:

“È in atto in Rai una forte discussione che riguarda questo programma e sulla sua effettiva utilità nel pomeriggio di Rai Due”.

Nonostante ciò, il programma di Bianca Guaccero non sarebbe a rischio cancellazione in questa stagione televisiva. Seppure non sia ancora ufficiale il giorno in cui tornerà in onda, questo giorno arriverà. Tuttavia ci saranno delle importanti modifiche, anzi si parla di un radicale cambiamento che riguarda la squadra che lavora al programma. Cambierà il capo struttura e cambieranno gli autori per dare una nuova impronta a Detto Fatto.

Bianca Guaccero, che ha parlato in questi giorni, sarà ancora la conduttrice: il suo posto non è assolutamente in discussione. Lei infatti non ha alcuna colpa o responsabilità, visto che non è responsabile editoriale dei contenuti che vanno in onda.