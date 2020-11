Bianca Guaccero rompe il silenzio: le parole dopo il tutorial della discordia

Con un lungo post su Instagram Bianca Guaccero si è scusata con i suoi follower e telespettatori per l’ultima puntata di Detto Fatto. Quella nella quale, tra un consiglio di cucina e un suggerimento beauty, è stato proposto un tutorial su come fare la spesa al supermercato in maniera sensuale e provocante. Una scelta autoriale che ha scatenato una vera e propria bufera, tanto che la trasmissione Rai è stata momentaneamente sospesa. Forse tornerà in onda lunedì 30 novembre ma c’è chi parla addirittura di una cancellazione definitiva.

Sui social network Bianca Guaccero ha premesso che è una donna e mamma single, che combatte ogni giorno in quello in cui crede. A detta della conduttrice la Guaccero si è sempre schierata dalla parte delle altre donne, tenendosi lontana dai pregiudizi, dal maschilismo e dall’immagine di donna oggetto. Nonostante questa premessa l’attrice pugliese si è presa una parte della responsabilità di quanto accaduto a Detto Fatto:

“Mi prendo parte della responsabilità di ciò che è accaduto. Chiedendo scusa a tutti, per la superficialità con cui è stata gestita questa situazione da parte di tutta la nostra squadra. Sono certa della buona fede del gruppo autorale che lavora da mesi, cercando di confezionare, con grandissima fatica, un programma dignitoso e allegro nonostante tutte le difficoltà della situazione pandemica che stiamo vivendo”

Bianca Guaccero ha spiegato che il tutorial della pole dancer Emily Angelillo è nato a Detto Fatto con toni comici e surreali ma è venuto fuori tutt’altro. La Guaccero si è dunque scusata a nome di tutta la squadra con tutte quelle persone che si sono sentite offese per quanto trasmesso a Detto Fatto. La Guaccero ha promesso che farà il possibile affinché tutto questo non succeda più.

Dunque stando alle parole di Bianca Guaccero sembra improbabile una cancellazione imminente di Detto Fatto. Eppure le recenti dichiarazioni dell’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini sono tutt’altro che incoraggianti. Salini ha pubblicamente chiarito che la Rai valuterà il da farsi nei prossimi giorni.

A pesare sul futuro di Detto Fatto pure i deludenti ascolti di questa stagione. Ogni puntata della trasmissione non va oltre il 4% di share. Numeri piuttosto bassi, che potrebbero motivare una chiusura anticipata dello show. Al momento, però, non c’è nulla di certo.

Se Bianca Guaccero ha scelto la strada delle scuse, nessun commento è ancora arrivato da parte di Emily Angelillo travolta in una polemica inaspettata.