La trasmissione guidata da Bianca Guaccero potrebbe chiudere i battenti dopo il caso del tutorial su come fare la spesa in modo sensuale

Guai in arrivo per Bianca Guaccero e tutto il team di Detto Fatto. Dopo la polemica scoppiata in seguito al tutorial su come fare la spesa in modo provocante, il programma non è andato in onda mercoledì 25 novembre. Sospensione che andrà avanti anche domani, giovedì 26 novembre, e molto probabilmente anche venerdì 27. E che potrebbe portare a delle conseguenze ancora più gravi: la definitiva cancellazione della trasmissione.

Il video del tutorial è diventato virale sui social network ed è arrivato addirittura in Parlamento. Esponenti di peso dei partiti di maggioranza e opposizione, fino ad alcuni ministri, si sono pubblicamente indignati per quanto mostrato nel format guidato da Bianca Guaccero.

Le parole dell’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini non fanno ben sperare per il futuro di Detto Fatto:

“Episodio gravissimo che nulla ha a che vedere con lo spirito del Servizio Pubblico e con la linea editoriale di questa Rai. Ovviamente ho avviato un’istruttoria per accertare responsabilità e stiamo facendo valutazioni sul futuro di questo programma”

La vicenda di Detto Fatto ricorda un po’ quella di Parliamone Sabato su Rai Uno. Nel 2017 la trasmissione di Paola Perego è stata chiusa dopo che una lista con i pro e i contro sulle donne dell’Est ha indignato tanti italiani. A Bianca Guaccero toccherà la stessa sorte?

Per il momento la conduttrice e attrice pugliese ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione a riguardo. Bianca Guaccero si è chiusa in un assordante silenzio. Non ha proferito parola neppure Emily Angelillo, la pole dancer e coreografa che è stata protagonista del tutorial su come fare la spesa con i tacchi e con fare provocante e seducente.

Il direttore di Rai 2, Ludovico Di Meo, si è detto pronto a indagare sull’accaduto per accertare le responsabilità. Ritiene che quanto è andato in onda sia contrario allo spirito del programma, che nasce con lo scopo di intrattenere e divertire e non di offendere la sensibilità delle spettatrici che lo seguono.

Di Meo, tuttavia, ha anche rimarcato la buona fede con cui il tutorial è stato realizzato. L’intento iniziale era quello di fare ironia, ma alla fine si è risultati offensivi. Per questo si valuterà il da farsi nei prossimi giorni, sperando di riuscire a trovare una giusta soluzione.

Gli ascolti tv di Detto Fatto

Quest’anno Detto Fatto non è partito nel migliore dei modi. Ogni puntata pomeridiana non va oltre il 4% di share. Un crollo non indifferente che, unito all’ultima polemica, potrebbe davvero portare i dirigenti a chiudere una volta per tutte il format creato da Caterina Balivo e condotto da oltre due anni da Bianca Guaccero.