Bianca Guaccero: le cicatrici delle nozze in frantumi e stoccata alla d’Urso

Bianca Guaccero in confidenza: la conduttrice di Detto Fatto, alla soglia dei 40 anni (li compirà il prossimo 15 gennaio), ha scritto un lungo post su Instagram; uno sfogo in cui ha ragionato sul fatto che in fondo ogni persona può risollevarsi principalmente soltanto da sé. Il riferimento è stato palesemente ad uno dei momenti più difficili della sua vita, quello che fa riferimento al novembre 2017, mese in cui è giunto al capolinea il suo matrimonio con il regista Dario Acocella. I due si sono sposati nel 2013, nel 2014 hanno avuto la figlia Alice, tre anni dopo la relazione è giunta al capolinea.

Il post dell’attrice è stato commentatissimo dai fan. A qualcuno la Guaccero ha risposto. E tra le repliche non è nemmeno mancata una stoccata a Barbara d’Urso e alla sua tv.

Bianca Guaccero e le cicatrici lasciate dalla conclusione della relazione con Dario Acocella

Nelle scorse ore la conduttrice in forza alla Rai ha postato una foto risalente a 3 anni fa. Uno scatto in cui sembra che “sia pronta a graffiare”. “In realtà stavo raccogliendo i cocci del mio cuore in frantumi”, puntualizza l’attrice, sfogandosi poi attraverso una corposa riflessione dove ha ammesso una volta di più come la fine del suo matrimonio sia stato “un periodo molto difficile”.

All’epoca si aggrappò con “tutte le forze ai sogni, alle passioni e a tutto ciò che l’ha sempre salvata”. Vale a dire la sua professione. Così, alla soglia dei 40 anni, Bianca è giunta alla conclusione che “non ci sia davvero nessuno in grado di risollevarci dal pavimento come noi stessi”. Secondo la conduttrice non c’è scampo alla solitudine in determinati momenti della propria vita. Una solitudine che però può aiutare a crescere e a rinvigorire il carattere.

E ancora, sempre a proposito di periodi no e di persone che deludono proprio nel momento del bisogno, ha scritto:

“Fare a meno di chi si nasconde dietro belle parole per poi svanire nell’indifferenza… Spesso le persone non vi aiutano perché pensano che infondo ‘noi ce la caviamo’, senza capire che magari dietro la nostra apparente indipendenza, esiste un mondo di cicatrici e di battaglie ancora in corso contro il dolore… Nella vita non è tutto come superficialmente appare”.

Bianca Guaccero, la stoccata a Barbara d’Urso e alla sua tv

Tra i tanti fan che hanno commentato il pensiero dell’attrice, qualcuno ha anche tirato in ballo gli ascolti di Detto Fatto (Rai Due). Nella fattispecie un utente ha sostenuto il programma, sottolineando che non farà gli ascolti degli show di Barbara d’Urso ma che i telespettatori che guardano il factual sono entusiasti e pienamente coinvolti.

“Non mi interessa la quantità, ma la qualità”, la replica di Bianca che sottintende una non celata stoccata alla tv della conduttrice partenopea.