Jonathan: è silenzio su Detto Fatto, ma si sbilancia su Bianca Guaccero

Jonathan Kashanian continua a mantenere il silenzio stampa sull’affaire di Detto Fatto. Lo stilista italo-israeliano decide di non portare avanti le polemiche sulla questione che ha tenuto banco nell’ultima settimana. Invece, ha voluto dimostrare tutto il suo affetto per la conduttrice del programma di Rai 2, l’amica Bianca Guaccero. Jonathan all’interno di Detto Fatto ricopre il ruolo di opinionista con la sua rubrica “Super Classifica Jon” e, insieme alla Guaccero, commenta gli stili delle diverse dive dello spettacolo, italiano ed estero.

Jonathan mantiene il silenzio sull’affaire Detto Fatto

Intervistato da 24orenews, Kashanian non ha voluto lasciare nessun commento sulla questione che ha portato alla sospensione del programma del primo pomeriggio di Rai 2. Il tutorial su come fare la spesa sui tacchi di Emily Angelillo ha fatto infuriare l’opinione pubblica e soprattutto una buona parte politica che ha fatto correre ai ripari la dirigenza Rai, portando alla chiusura del programma. Non si conoscono ancora le sorti di Detto Fatto e non si ha una data certa sul suo ritorno nei palinsesti di Rai 2.

Lo stilista è voluto andare controcorrente, evitando altre domande sulla questione, e ha ribadito in maniera eloquente il suo grande affetto nei confronti della conduttrice del contenitore. Bianca Guaccero, infatti, alla guida del programma da tre edizioni, è apparsa sui social solo una volta dopo la drastica sospensione di Detto Fatto. Con un post su Instagram aveva voluto dire la sua in merito alla questione, rimanendo fedele alla posizione del programma: niente e nessuno avrebbero mai voluto sminuire la figura della donna.

Ma difende a spada tratta l’amica Bianca Guaccero

La Guaccero si è presa la responsabilità di ciò che era accaduto, chiedendo scusa a quanti si fossero sentiti offesi vedendo il tv quel tutorial. In molti hanno preso le sue difese, anche tanti colleghi del mondo dello spettacolo. D’altronde la conduttrice pugliese negli anni si è sempre battuta per preservare la figura della donna, anche in televisione, e in molti le hanno riconosciuto questi meriti. Tra i tanti, anche il suo collega Jonathan con cui da tempo intrattiene un rapporto di amicizia che va oltre lo studio di Detto Fatto.

Proprio l’ex gieffino ha voluto dedicare delle parole di conforto per l’amica, portando alla luce la sua grande generosità. “Con lei ho imparato a condividere con generosità l’amore sul palco – ha raccontato Kashanian. Sottolieneando come questa sia una caratteristica rara all’interno del mondo dello spettacolo. “Non è una possessiva, lei dona se stessa ed il palco che mi ha accolto a braccia aperte e di questo sono molto riconoscente“.