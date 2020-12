Detto Fatto torna a gennaio ma senza Bianca Guaccero? L’indiscrezione

Detto Fatto dovrebbe tornare in onda a gennaio del nuovo anno, ma alla conduzione potrebbe non esserci Bianca Guaccero. Questa è l’indiscrezione che oggi lancia Giornalettismo. Il magazine si dice certo del fatto che il programma tornerà a fare compagnia ai telespettatori di Rai Due nel primo pomeriggio. Però il pubblico si ritroverà ad assistere a cambiamenti drastici e profondi! Il caso legato alla scenetta realizzata per il tutorial su come fare la spesa ha generato non poche polemiche e ora la situazione per la trasmissione appare abbastanza delicata. Pare che, non appena potrà tornare in onda, il programma sarà basato su un’atmosfera meno ironica e sarà più incentrato sui temi di attualità e informazione. Ma la grande novità potrebbe essere un’altra, secondo quanto riporta questa mattina il magazine online, e riguarda il volto della trasmissione!

Bianca Guaccero potrebbe essere costretta a lasciare il timone a qualcun’altro. Sembra che ci sia al momento l’ipotesi che la conduttrice non potrà rivestire il principale ruolo del programma di Rai Due e, pertanto, il pubblico troverà nello studio, a condurre le varie puntate, un altro volto. Pare che in queste ore in casa Rai siano state già avviate le ricerche per sostituire la Guaccero. Tra i nomi che finora sarebbero spuntati fuori, non ci sarebbero quelli di conduttrici che hanno già svolto questo ruolo nel programma. Infatti, sembra proprio che ci sarà per i telespettatori e per la stessa trasmissione una ventata di aria nuova, con un’esordiente.

Ovviamente tocca attendere prima di scoprire cosa accadrà davvero. Sicuramente i telespettatori si chiedono quando torna Detto Fatto su Rai Due. Su questo punto possono stare tranquilli. Sebbene ci sia stata la polemica legata al tutorial sulla spesa e nonostante gli ascolti tv ultimamente non fossero soddisfacenti, la trasmissione tra un mese dovrebbe fare il suo ritorno sul piccolo schermo.

Sembra che inizierà il nuovo anno con importanti cambiamenti che porteranno a una rivoluzione per una stagione completamente diversa. Il tutorial sulla spesa ha causato diverse polemiche, addirittura sono arrivati sui social commenti negativi anche dall’estero. Una vera e propria bufera quella in cui è inevitabilmente caduto il programma!