Detto Fatto: Belen e Stefano follie, Bianca ironizza “Io costo meno!”

Bianca Guaccero commenta le follie d’amore di Stefano e Belen a Detto Fatto: l’immancabile ironia della conduttrice

Oggi, durante la SuperClassifica Jon di Detto Fatto, sono state prese in considerazione le spese folli di personaggi famosi internazionali e italiani. Qual è una delle coppie più famose in Italia? Quella formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino, i quali, in passato, si sono scambiati dei regali di tutto rispetto: uno degli ultimi – quello che ha fatto più chiacchierare – è stato la piccola nave che la Rodriguez ha ricevuto in dono dal ballerino. Insieme l’hanno battezzata “Santiago“, come il nome del figlio. A intervenire su questi regali – in maniera sempre ironica ovviamente – è stata Bianca Guaccero, la quale ha spiegato che si accontenta per molto poco: non ha bisogno di chissà quale tipo di regalo per essere conquistata.

Detto Fatto, puntata di oggi: Bianca Guaccero non vuole regali costosi

Ha prima parlato del mutuo che ha aperto per sé e la figlia, poi è intervenuta sulle spese folli di Belen e Stefano: “Ragazzi, io costo molto meno, a me basta poco: un pezzo di focaccia, un succo di arancia in riva mare, una pizza”. C’è da dire, comunque, che ultimamente la coppia ha fatto degli acquisti low cost. Hanno ormai archiviato il periodo delle follie d’amore? Anche Andrea Iannone (attualmente felice con Giulia De Lellis) ha fatto dei bellissimi regali per Belen. Ma l’imbarcazione col nome del figlio è impareggiabile!

Le curiosità mai confessate sulla vita sentimentale (passata) di Bianca Guaccero

Bianca Guaccero, durante le puntate di Detto Fatto, sa sempre come sorprendere. Recentemente ha parlato anche di un tradimento subìto: “Le corna stanno bene su tutto. Non credo che nessuno abbia mai avuto le corna. Io sono stata tradita e basta. Lui l’ha fatto con un’amica lontana”.