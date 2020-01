Stefano e Belen, ma quali mobili pregiati: acquisto low cost, prezzo e luogo

Stefano e Belen, ma quali mobili pregiati: l’acquisto è low cost, prezzo e luogo (molto popolare) della spesa. E De Martino si mette pure a fare l’aggiustatutto: “Per la prima volta ce l’ho fatta”

E chi l’ha detto che i vip comprano solo cose pregiatissime e lussuose? Stefano De Martino ‘ha badato a spese’ stavolta e ha acquistato nella popolarissima Ikea un piccolo mobile. Non solo: la dolce metà di Belen, dopo aver comprato l’oggetto, si è infilato i guanti, si è munito di attrezzi e si è messo all’opera. Alla fine ha vinto lui dando forma compiuta alla cassettiera con rotelle (42×61 cm). Mica un’impresa facile (gli affezionati al celebre marchio svedese ne sapranno sicuramente qualcosa). “Ce l’ho fatta. Per la prima volta non sono rimasti pezzi in più. Sono soddisfazioni”, ha scritto il conduttore napoletano dopo la ‘fatica’. Ah proposito: prezzo totale della spesa? Circa euro 100, come si può facilmente vedere dal catalogo Ikea. E poi dicono che i personaggi noti hanno la puzza sotto il naso e disdegnano i prodotti riservati ai comuni mortali…

Belen “una di noi”. Quell’acquisto al mercatino che tanto piacque ai fan

Non è la prima volta che la coppia confida di ricorrere a merce ‘normale’. Ad esempio diversi mesi fa, quando ancora la ri-unione sentimentale tra l’argentina e De Martino non era ancora stata messa a punto, fu Belen a stupire, confessando ai propri fan di Instagram che il vestito per cui andavano pazzi era stato acquistato in un semplice mercatino. Una risposta che aveva lasciato di stucco molti utenti. Ma come, la Rodriguez si affida ai mercatini? Sì, tutto vero con conseguente applauso dei ‘seguaci’ che lanciavano cori virtuali da stadio: “Belen una di noi”.

Belen e Stefano, amore a gonfie vele

Il danzatore e la modella continuano la prolungata luna di miele, atto II. Da quando hanno annunciato il ritorno in love, non perdono l’occasione di rimarcare quanto l’unione sia tornata solida. Non mancano nemmeno frequenti spostamenti vacanzieri: una sorta di luna perenne non stop per la coppia. Ovviamente i loro occhi sono sempre puntati anche sul loro frutto d’amore, Santiago. La famiglia prima di tutto.