Belen, il vestito piace: fan basiti quando scoprono dove l’ha comprato

Belen Rodriguez, il vestito piace e colpisce. Fan chiedono la marca e restano basiti e sorpresi quando lei svela dove lo ha comprato

A volte si vola con la mente, si pensa che i vip vivano in un mondo altro, una sorta di realtà parallela che non ha ganci e contatti con il mondo ‘reale’. Così, capita di credere che un personaggio come Belen Rodriguez possa indossare solo abiti griffati, extra lusso, alla portata di chi in banca possiede un conto importante. A riprova dell’argomento cade a fagiolo un curioso aneddoto avvenuto nelle ultime ore, che riguarda proprio la showgirl argentina. La caliente Belencita infatti è apparsa su Instagram con uno sgargiante vestitino rosso, deliziato con dei pois bianchi. L’abito ha fatto breccia nel gusto di diverse fan che hanno immediatamente incalzato la Rodriguez, chiedendole dove fosse in vendita il capo. La risposta che è arrivata ha lasciato i follower alquanto sorpresi, sconfessando l’utopia che i vip vivano in un mondo altro, fatto solo di lusso e griffe irraggiungibili per i comuni mortali…

La Rodriguez stupisce tutti, i follower apprezzano la scelta: “Una di noi… Onesta”

“Belen, bellissima come sempre. Potrei sapere per favore di che marca è questo vestito?”. Una fan tanto curiosa quanto educata, vedendo il vestitino rosso della Rodriguez, le ha domandato questo su Instagram. La fidanzata di Iannone, sempre molto disponibile sui social, non ha tardato a soddisfare l’interesse della follower: “L’ho preso in un mercatino”. Dunque nessuna griffe, nessuna marca, ma un semplice mercatino. Le parole scritte da Belen hanno subito acceso i fan che si sono precipitati a commentare in maniera entusiasta: “Una di noi”, “Onesta”, “Bella questa, sei grande”, “Anche tu compri ai mercatini, che bello!”, “Sei un mito”, “Su di lei sembra di alta moda”, “Starebbe benissimo anche con una tovaglia indosso”…

Andrea Iannone, Belen e la famiglia Rodriguez: le vacanze estive sotto il sole spagnolo delle Baleari

La modella argentina sta trascorrendo le vacanze estive sotto il sole delle Baleari in compagnia della famiglia (non mancano Cecilia e Ignazio Moser) e naturalmente del suo Andrea Iannone. Il settimanale Gente è andato a sbirciarla un po’, scattando delle foto della coppia mentre è intenta a rilassarsi su uno yacht, direzione Formentera.