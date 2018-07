Belen, Iannone, Cecilia e Ignazio assieme: Ibiza, vacanze bollenti per la famiglia Rodriguez. Poi Moser scrive a Jeremias: “Sei una calamita…” mentre Belu affronta una polemica su Santiago fotografato con una birra

Crisi vere o presunte, voci che serpeggiano sostenendo che tutto sia un teatrino e che il sentimento d’amore alberghi altrove, spifferi che narrano che le loro storie siano architettate per fare business. Su Belen Rodriguez e Andrea Iannone e su Cecilia e Ignazio Moser se ne sono dette di tutti i colori. Ma la realtà sembra un’altra: le due coppie continuano a durare e sono più innamorate che mai, in barba alle critiche e alle malelingue. A provarlo sono i diretti interessati, che in questi giorni si sono riuniti per una vacanza bollente a Ibiza, sotto il torrido sole iberico. E Belen per l’occasione non ha mancato di pubblicare tra le sue Instagram Stories dei video di tutta l’allegra brigata, che si è goduta una gita in barca nel mare spagnolo (pare mancasse solo Cecilia alla gita per impegni lavorativi) dove Moser ha anche colto l’occasione per scrivere un toccante messaggio per l’amico Jeremias…

La famiglia Rodriguez e i rispettivi fidanzati: il sole di Ibiza fa bene al cuore

Un mare da favola, una barca che prende il largo e una giovane e simpatica brigata: la vacanza d’amore stile Rodriguez è servita. Belen, Iannone, Moser e Jeremias si divertono, ridono e si rilassano, tra un tuffo e dolci dediche, come quella che Ignazio ha riservato al ‘cognato Jeremias’. “Ti dicono tanti tante cose, ma io voglio solo dirti che sei una persona speciale… – scrive lo sportivo in un’Instagram Stories – Sembra banale ma tu sei come una calamita per le persone. Tutti rimangono innamorate del tuo modo di vivere. Ti voglio bene hermani Jeremias”. Per quanto riguarda Belencita e il centauro Iannone invece pare che le ultime voci che parlavano di una coppia non ancora fuori dalla crisi siano appunto solo voci e nulla più, visto che la realtà racconta altro.

Belen e la polemica sul figlio Santiago: la foto con la birra divide i fan

Intanto Belen, pubblicando sui social una foto del figlio Santiago con in mano una birra (non la stava bevendo, vada retro i cattivi pensatori), ha innescato una polemica tra i fan che si sono divisi tra coloro che hanno trovato di cattivo gusto e diseducativo lo scatto e coloro che invece ne hanno apprezzato la qualità ‘artistica’.