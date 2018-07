Belen vuole un altro figlio, la crisi con Iannone? Non ancora superata. L’indiscrezione

Belen Rodriguez vuole un altro figlio ma la crisi con Iannone non è ancora superata del tutto: parlano gli amici della showgirl

Belen e Iannone continuano a mostrarsi insieme felici e sempre più uniti ma, secondo il settimanale Chi, le cose tra i due potrebbero non essersi ancora risolte del tutto. Le vacanze ad Ibizia, iniziate da separati, i due hanno deciso di continuarle insieme. La showgirl argentina, insieme alla madre e al piccolo Santiago, ha infatti raggiunto Iannone nella villa che lui ha affitto nell’isola. Stando ad alcune fonti vicine alla coppia, però, la crisi tra Belen e il motociclista non sarebbe del tutto superata. Entrambi, secondo il giornale di Alfonso Signorini, pare che abbiano deciso al momento di prendersi una pausa, godersi le vacanze e pensare ai problemi di coppia in un secondo momento. Intanto, però, Belen sembrerebbe essere intenzionata a regalare un fratellino o una sorellina al figlio Santiago.

Belen e Iannone presto genitori? La Rodriguez pronta per il secondo figlio

“Voglia di maternità per Belen Rodriguez” è stato scritto oggi nella rubrica Chicche di Gossip di Chi “Che non ha intenzione di lasciare il figlio Santiago, nato dalla storia con Stefano De Martino da solo”. Sarà Iannone il padre? Ebbene, seppure la passione tra i due ad Ibiza potrebbe suggerire questo, il settimanale di Signorini ha, ancora una volta, continuato a parlare di crisi non superata. Il pilota sui social ha smentito le voci di crisi ma Belen? “Pare che agli amici vada dicendo che non siano tornati insieme e che ora non sia il momento di prendere decisioni” è stato scritto in un articolo dedicato alla coppia più chiacchierata del momento. Sarà davvero così? Ne riparliamo a settembre.

Andrea Iannone e l’apprezzamento alla foto di Belen: il commento non passa inosservato

Mentre giornali e siti di gossip cercano imperterriti di capire quali siano le intenzioni di Belen e se le voci sulla presunta separazione da Iannone siano vero o meno, il pilota, recentemente , si è lasciato scappare un commento su Instagram che non è passato inosservato. “Le curve migliori che abbia mai affrontato” ha scritto lui sotto una foto della showgirl attirando l’attenzione di quest’ultima che, a sua volta, ha risposto: “Sei completamente pazzo”.