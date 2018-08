Belen Rodriguez: le foto esclusive della vacanza a Ibiza con Andrea Iannone

Belen Rodriguez a Ibiza con il fidanzato Andrea Iannone, lui fa il fotografo

Come ben sappiamo e come testimoniano le foto pubblicate sui social network dalla stessa protagonista, Belen Rodriguez sta trascorrendo le sue vacanze estiva a Ibiza. Il settimanale Gente ci offre degli scatti rubati da altri punti di vista. La Rodriguez ha affittato uno yacht dove è a bordo insieme a parenti, amici e l’immancabile fidanzato Andrea Iannone per raggiungere Formentera. Ed è proprio il pilota il fotografo che la showgirl utilizza per i suoi scatti social. Belen, sorridente, si mette in posa in bikini mentre Andrea Iannone è dietro la macchina fotografica intento a scattare prima di fare un giro sulla moto d’acqua insieme alla sua fidanzata.

Belen Rodriguez sullo yacht in vacanza: ci sono anche Jeremias e il figlio Santiago

Tra i parenti della showgirl, sullo yacht con lei c’è anche il fratello Jeremias Rodriguez, famoso per la sua esperienza al Grande Fratello Vip, con cui Belen improvvisa un ballo latino americano. Presente anche il figlio della Rodriguez Santiago. Il bambino è figlio di Stefano De Martino, il ballerino di Amici ex marito di Belen Rodriguez. Anche De Martino si trova a Ibiza dove trascorre dei bellissimi momenti in compagnia di amici e del suo adorato bambino.

Anche Stefano De Martino è a Ibiza

Proprio a proposito del ballerino e della stessa Belen, il loro rapporto è più che sereno tanto che anche Stefano De Martino è a Ibiza per stare vicino al figlio Santiago. E proprio per il bene del bambino, i due collaborano e si scambiano anche le foto del piccolo Santi.