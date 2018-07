Belen Rodriguez, il curioso aneddoto su Stefano De Martino: sfida sulle foto social? “No, gliel’ho mandata io”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, nonostante si siano detti addio da diverso tempo (per il dispiacere di migliaia di fan che tuttavia continuano a sperare nel grande ritorno), hanno comunque mantenuto dei buoni rapporti. Anche perché il piccolo Santiago, figlio dell’ex coppia dei sogni, ha bisogno come ogni bambino dell’affetto di entrambi i genitori e non certo di un papà e di una mamma litigiosi. E a proposito del giovane Santi, la modella argentina su Instagram ha confessato a un fan un curiosissimo aneddoto. La fidanzata di Andrea Iannone, pungolata ironicamente su una presunta sfida social contro l’ex marito circa le foto del figlio ha rivelato che…

Stefano De Martino e le foto spedite da Belen: collaborazione famigliare

Sia Belen, sia De Martino spesso ritraggono il loro frutto d’amore, mostrando dei bellissimi scatti ai rispettivi follower social. La questione, seppur in maniera simpatica e scherzosa, ha fatto sì che un fan della Rodriguez chiedesse alla diretta interessata su Instagram se ci fosse in corso una sfida, una sorta di concorso a due tra padre e madre sulla foto più bella postata in onore di Santiago. Risultato? L’argentina ha rivelato un curioso aneddoto: “Sfida? L’altra foto gliel’ho mandata io”. Dunque Belencita passa alcuni scatti all’ex marito (qualcuno penserà: ‘Come è normale che sia’. E noi aggiungiamo: ‘Esatto! Peccato che spesso non funzioni così’). La risposta ha subito solleticato alcuni follower che non hanno tardato a incensare l’ex coppia per la collaborazione famigliare nonostante sia finito l’amore.

Belen e Stefano: la situazione sentimentale dell’ex coppia

Non è la prima volta che la Rodriguez e Stefano fanno sapere di aver un rapporto sereno. Certo dopo la fine del matrimonio non si parla più di amore (anche se i gossip sul grande ritorno affiorano una volta sì e l’altra pure), ma di contatti distesi e amichevoli, soprattutto per il bene di Santiago. Nel frattempo Belen, tra alti e bassi, prosegue la love story con Andrea Iannone, mentre il ballerino pare sia tutto solo soletto, anche se gli spifferi su flirt che lo vedono protagonista si sprecano.