Belen e Iannone stanno ancora insieme, parla lui: “Per me è unica”

Belen e Iannone non si sono lasciati: la conferma del pilota su Instagram

Altro che crisi o addio definitivo, la storia tra Belen e Iannone continua a gonfie vele! A mettere a tacere le malelingue ci ha pensato il pilota di Motogp che, da sempre restio a parlare della sua vita privata, ha fatto uno strappo alla regola. Iannone ha risposto ad una follower su Instagram che ha chiesto delucidazioni sulla storia con l’argentina. “Tu e Belen state ancora insieme?”, ha chiesto una follower troppo curiosa. “Sì”, ha risposto secco e diretto Andrea. Subito dopo il giovane ha messo in mostra per l’ennesima volta la grande stima e il forte amore che prova nei confronti della showgirl sud americana. “Quanto è b..a Belen?“, ha domando un fan più spavaldo. “Per me è unica”, ha assicurato Iannone, che ha poi confidato di essere molto felice in questo momento della sua vita.

Iannone: “La mia storia importante? Quella con Belen”

“La mia storia più importante? Sicuramente quella che vivo oggi“, ha aggiunto Andrea Iannone. Affermazioni concise che fanno finalmente un po’ di chiarezza sulla vita privata di Belen Rodriguez. Quest’ultima, dal canto suo, ha deciso di tenere la bocca chiusa sulle sue faccende personali. Da tempo l’ex moglie di Stefano De Martino ha scelto di parlare il meno possibile delle sue questioni di cuore. Una scelta fatta per preservare la propria persona ma pure il suo compagno e il figlio Santiago, che oggi ha cinque anni.

Belen e Iannone hanno trascorso qualche giorno a Ibiza

Anche se non si mostrano più insieme sui social network, di recente Iannone e Belen hanno trascorso qualche giorno di vacanza a Ibiza, l’isola dove è sbocciato il loro amore due anni fa. Ad accompagnarli alcuni amici, Jeremias Rodriguez e Veronica Cozzani, la madre di Belen.