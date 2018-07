Belen e Iannone ancora in crisi? La vacanza prosegue a Ibiza ma da separati

Belen Rodriguez e Andrea Iannone, vacanze separati: l’ultima indiscrezione sulla coppia

Belen Rodriguez e Andrea Iannone stanno o non stanno insieme? Notizie di gossip e indiscrezioni sul loro conto continuano ad essere spesso discordanti. Da un lato, infatti, la coppia sui social in diverse occasioni si è mostrata unita e dall’altro, invece, fonti vicine ai due sembrerebbero confermare le voci insistenti sulla presunta crisi. L’ultimo a scrivere sul loro conto è stato nello specifico il settimanale Chi che, nella rubrica Chicche di Gossip, ha fatto sapere che i due parrebbero intenzionati a continuare le loro vacanze a Ibiza ma separati. “Le loro ville a Ibiza sono posizionate a breve distanza, ma le vacanze di Belen Rodriguez e Andrea Iannone continuano da separati” è stato difatti scritto oggi dal giornale di Alfonso Signorini.

Belen Rodriguez e Andrea Iannone di nuovo in crisi? L’ultima indiscrezione del settimale Chi sembrerebbe confermarlo

Belen e Iannone, come molti forse già sanno, starebbero alloggiando al momento in due case separate a Ibiza. Stando a quanto emerso in passato, però, sembrerebbe che questa sia stata una decisione presa di comune accordo dai due. Il motivo? Per motivi pratici e di spazio Belen avrebbe scelto di stare con tutta la sua famiglia in un’abitazione diversa da quella di Iannone. Ma allora perché, come scritto da Chi, “La coppia ha scelto due dimore diverse anche per il proseguimento dell’estate?”. D’altronde, con il ritorno dei parenti di lei a casa, anche i problemi di spazio sono tornati in Italia con loro.

Belen Rodriguez e Iannone avvistati insieme a Milano: tensione alta tra i due

Nonostante gli esperti di gossip continuino a parlare di crisi, Belen e Iannone vengono spesso beccati in compagnia insieme dai paparazzi. La scorsa settimana, infatti, sempre Chi ha pubblicato delle foto della coppia a Milano, durante un aperitivo. I due erano insieme anche se, come riportato dal giornale, nell’aria si respirava una particolare tensione.