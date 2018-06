Belen e Iannone insieme, ma c’è tensione tra i due: i retroscena della serata

Belen e Iannone insieme per un aperitivo: la serata trascorre ma c’è tensione tra i due

Tra Belen e Iannone la crisi è veramente acqua passata? Le ultime indiscrezioni emerse sul loro conto, fino ad ora, continuano ad essere spesso discordanti tra di loro. Alcuni, infatti, sarebbero pronti a scommettere che tra i due sia tornato il sereno mentre altri, al contrario, di tutto questo non sembrerebbero essere convinti. Di quest’ultima opinione, nello specifico, sarebbe anche il settimanale Oggi che, per confermare questa tesi, ha raccontato ai propri lettori alcuni retroscena relativi ad una serata che la Rodriguez e il compagno hanno passato insieme a Milano (parlando di una certa tensione tra la showgirl e il motociclista).

Belen Rodriguez e Andrea Iannone, crisi davvero superata? L’indiscrezione del settimanale Oggi

“Milano. Andrea Iannone è seduto a tavolo con una cricca di amici quando arriva Belen. La serata passa allegramente tra drink e risate, ma la bella argentina e il pilota si tengono a dovuta distanza”. Questo è stato scritto nell’ultimo numero del settimanale Oggi. “Più tardi si metteranno a parlare insieme, ma nell’aria si avverte una certa tensione”. Nello stesso articolo, inoltre, il giornale ha ricordato che la coppia si trova al momento ad Ibiza. I due (come mostrato da Belen sui social) nell’isola spagnola sembrerebbero aver trovato la sintonia.

Belen e Iannone a Ibiza, insieme ma in case diverse: questione di praticità o voglia di stare separati?

Belen e Iannone, come accennato sopra, al momento dunque si trovano ad Ibiza. Escono insieme la sera e si divertono, tuttavia i più curiosi non hanno potuto fare a meno di notare una cosa. Se i due hanno veramente superato la crisi di coppia come mai hanno deciso di alloggiare in due case diverse? La Rodriguez, infatti, a quanto pare ha scelto di stare in una villa insieme alla sua famiglia mentre Iannone alloggia in un’altra dimora. Questione di spazi o voglia di stare separati?