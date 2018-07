Stefano De Martino scaricato da Gilda Ambrosio? Lo scoop, i retroscena e un’indizio sulla nuova fiamma del ballerino

A smentire le voci che la vedevano felicemente innamorata di Stefano De Martino è stata di recente la stessa Gilda Ambrosio. Quest’ultima, nello specifico, al settimanale Grazia aveva dichiarato di volere molto bene al ballerino ma di essere soltanto una sua amica. Stando a quanto pubblicato oggi dal settimanale Chi, però, le cose potrebbe stare diversamente. Secondo il giornale di Alfonso Signorini, infatti, Gilda Ambrosio avrebbe “scaricato” Stefano De Martino che, a sua volta, avrebbe però già trovato un’altra donna con cui consolarsi (anche se starebbe facendo di tutto per depistare i più curiosi e non alimentare il gossip).

Stefano De Martino ha una nuova fidanzata? Gli incontri segreti con Cristina Buccino

“Poche sere fa c’è stata una cena in gran segreto nella cucina milanese di Stefano De Martino dove c’erano come ospiti Cristina Buccino e la cantante Elodie Di Patrizi” è stato scritto oggi nella rubriche Chicche di Gossip di Chi. La cantante ed ex allieva di Amici, tuttavia, è felicemente fidanzata mentre Cristina Buccino sarebbe single. Un dettaglio importante quest’ultimo perché, stando a quanto sostenuto dal giornale, “Gli incontri tra De Martino e la Buccino, che non si seguono sui social per non destare sospetti, si stanno intensificando” negli ultimi tempi.

Stefano De Martino fidanzato con Cristina Buccino? L’indiscrezione di Chi sulla nuova fiamma del ballerino dopo Gilda Ambrosio

“È Cristina Buccino la fidanzata segreta del ballerino scaricato dall’influencer Gilda Ambrosio?”. È questa la domanda con cui è stato chiuso il pezzo di Chi dedicato a Stefano De Martino. Con questo quesito, lasciato senza risposta, il giornale ha così rivelato dei retroscena interessanti e inediti sulla vita sentimentale dell’ex marito di Belen Rodriguez. Cristina Buccino ha davvero conquistato il ballerino o i due sono solo amici?