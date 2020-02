Bianca Guaccero tradita, cita la De Lellis e parla di Fabrizio Moro

Il tradimento ai danni di Bianca Guaccero: la conduttrice confessa tutto a Detto Fatto

Bianca Guaccero è stata tradita. L’ha ammesso candidamente, specificando però di non aver mai cornificato. Non è nel suo stile pugnalare alle spalle la persona amata. Si è ritornato a parlare di Fabrizio Moro (nessuno dei due ha confermato la relazione): i due si sono incontrati anche durante il programma Una Storia da Cantare e Jonathan Kashanian, gossipparo come pochi, ha voluto sapere qualcosa in più su quello che è accaduto fra i due. Bianca gli ha risposto con sincerità a Detto Fatto e ha citato Giulia De Lellis quando ha parlato del tradimento subìto.

Chi ha tradito Bianca Guaccero? C’entra un'”amica lontana”

Usando il titolo del libro di Giulia De Lellis, Bianca Guaccero ha raccontato qualcosa sul suo passato: “Le corna stanno bene su tutto. Non credo che nessuno abbia mai avuto le corna. Io sono stata tradita e basta. Lui l’ha fatto con un’amica lontana”. Non ha avuto un doppio-tradimento: le sue amiche più intime non farebbero mai un errore del genere. A proposito di amiche: avete saputo del retroscena su Sanremo fra lei e Lola Ponce?

Bianca Guaccero e Fabrizio Moro, quello che è successo a Una Storia da Cantare

Bianca Guaccero ieri si è lasciata andare a un lungo sfogo mentre oggi, durante la diretta di Detto Fatto, ha voluto chiarire cosa è successo sul palco di Una Storia da Cantare con Fabrizio Moro: “Poi ne parliamo con gli autori… Io ero concentrata su quello che stavo dicendo. Da me scappano tutti!”. Ha poi lanciato una frecciatina ai siti internet che parlano dei gossip che la riguardano (che lei stessa lancia): “Prima che i blog lavorino su questa cosa, volevo ringraziare tutti gli ospiti e i telespettatori. Vi aspettiamo sabato prossimo con Una Storia da Cantare”.

Jonathan Kashanian e i tradimenti: la sua confessione

Anche Jonathan ha voluto parlare di tradimenti: “Io non riesco a concepire il tradimento. Non so se sono stato mai tradito. Il tradimento sta nell’intenzione. Se tu vai a letto con un altro, dico semplicemente che c’è attrazione. Io non rinuncio all’amore della mia vita per un gesto carnale”. E poi le ha chiesto qualcosa di più su Bugo, ospite di Una Storia da Cantare… Cosa si sono detti in privato la conduttrice e il cantante?