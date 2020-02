Bianca Guaccero difficoltà e sacrifici: “Lontananze e rinunce”, lo sfogo

La confessione di Bianca Guaccero dopo la puntata di Una Storia da Cantare: la conduttrice apre il suo cuore ai fan

Bianca Guaccero sta vivendo uno dei periodi lavorativamente più produttivi della sua vita. A Detto Fatto, ha spiegato più volte di essere soddisfatta per essere arrivata dove si trova in questo momento: si è sempre impegnata duramente per raggiungere i propri obiettivi e la Rai ha creduto molto in lei, affidandole non solo il famoso programma condotto prima da Caterina Balivo, ma anche Una Storia da Cantare, dove ha collaborato con Enrico Ruggeri. Il suo futuro pare sempre più roseo, visto che, nell’ultimo periodo, si sta parlando di altri progetti lavorativi di rilievo che la riguarderebbero. Per il momento non si è voluta pronunciare, sottolineando la sua felicità per quello che è riuscita a ottenere contando sulle proprie forze.

I sacrifici di Bianca Guaccero: le parole della conduttrice che sorprendono

Inaspettatamente – lei che è sempre poco social – Bianca Guaccero ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram, dopo la puntata di ieri della trasmissione Una Storia da Cantare (avete letto gli ascolti e quelli del rivale C’è Posta per Te?). La conduttrice non ha mai usato scorciatoie, ha lavorato sodo, facendo numerosi sacrifici: “Sguardo concentrato che racchiude tutti i sacrifici che ho fatto nella vita, tutte le scelte, le lontananze, le rinunce. Il palco è la mia vita, ed ho scoperto un grande amore in questi due anni, quelle lucine rosse che si accendono e ci uniscono. Senza filtri, senza paracadute”.

Bianca Guaccero è felice: il suo sogno è diventato realtà

Adesso può dirsi soddisfatta per quello che ha raggiunto: “Ed anche se non è sempre facile lottare per arrivare a quelle ‘lucine’, e anche se a volte bisogna abbattere le onde contrarie, credo che alla fine valga sempre la pena di provarci, di perseverare, di desiderare di migliorarsi sempre, perché ci si sente sempre manchevoli… soprattutto quando ci troviamo difronte al privilegio di fare ciò che amiamo dal profondo. Io sono questa, e non sono nessuno, sono solo una persona che da pazza scriteriata, ha creduto fin da bambina in un sogno”.

Ringraziamenti speciali della Guaccero e ultime curiosità

Con Detto Fatto, è entrata nei cuori di sempre più persone: si mostra cristallina e racconta fatti personali che incuriosiscono. Il suo più grande e sentito grazie è rivolto a chi la segue: “Non voglio aggiungere nient’altro. Se non grazie per ogni grammo d’amore che mi dedicate. Vi voglio bene e sappiate che voi siete la parte più autentica e la soddisfazione più grande del nostro lavoro”.