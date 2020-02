Bianca Guaccero e Lola Ponce, pianto a Sanremo: retroscena mai raccontato

Detto Fatto oggi: Bianca Guaccero svela un retroscena mai raccontato su lei e Lola Ponce, cos’è successo in passato fra le due?

Bianca Guaccero non finisce mai di raccontare episodi interessanti riguardanti il suo passato. In questo periodo, ha parlato molto di quello che è successo all’ultimo Festival di Sanremo, ma quest’oggi, a Detto Fatto, ha parlato dell’edizione condotta proprio da lei (non riuscirà mai a dimenticare Pippo Baudo): ricorda ogni momento di quella kermesse, soprattutto la vittoria di Lola Ponce e Giò Di Tonno. Certo, essere presenti alla proclamazione del vincitore deve essere un’emozione più unica che rara, ma la Guaccero ricorda in maniera vivida quel momento perché era il frutto di un sogno condiviso con la Ponce!

Lola Ponce e Bianca Guaccero a Sanremo: il sogno

Dopo gli ultimi retroscena su Sanremo, adesso sappiamo quello che è successo a Bianca Guaccero e Lola Ponce tempo addietro rispetto alla loro partecipazione (in due vesti diverse) al Festival: “In quel periodo eravamo molto amiche. Sognavamo e, sul divano, dicevamo: ‘Immagina se un giorno io dovessi presentare Sanremo e tu lo dovessi vincere’. E poi è successo che io l’ho presentato davvero e lei lo ha vinto. Mi ricordo benissimo quel momento con in mano una tazza di tè”.

Le lacrime di Bianca e Lola a Sanremo

Un sogno diventato realtà. Bravura e un bel pizzico di fortuna hanno permesso a entrambe di diventare la conduttrice (Bianca) e la cantante vincitrice (Lola) del Festival di Sanremo: “Quando fu proclamato il vincitore, lei è arrivata in studio dopo aver sceso le scale: ci siamo guardate negli occhi e siamo scoppiate a piangere. Ci siamo ricordate quel giorno passato sul divano a sognare”. Bianca ha mantenuto a fatica le lacrime ricordando quella vittoria, non ci è invece riuscita quando un cuoco ha fatto i suoi auguri di San Valentino alla sua moglie che non c’è più.