Detto Fatto, Bianca e Jonathan: gaffe e battute su Sanremo

Festival di Sanremo, le gaffe raccontate da Bianca e Jonathan: ecco cos’è successo in puntata

Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian sono ritornati a parlare del Festival di Sanremo. Hanno stilato la classifica delle gaffe più divertenti successe nella Tv italiana e, fra queste, spunta quello che hanno fatto Morgan e Bugo durante la penultima puntata della kermesse. Fa ancora rumore – e che rumore! – la scelta dei due cantanti: Morgan, dopo aver stravolto una parte della canzone per pungere Bugo, ha fatto il finto tondo quando il suo collega è andato via, portando con sé un foglio (che non aveva niente a che fare col pezzo rivisitato). Un fatto, questo, che ha spinto Bianca e Jonathan a dire la loro.

Detto Fatto, il parere di Jonathan e Bianca sul caso “Morgan e Bugo”

Sappiamo che Morgan ha rivisto sua madre grazie alla Balivo, ma quello che ha fatto a Sanremo non verrà cancellato facilmente… non che sia un dramma, per lui, visto che ne sta parlando in ogni dove. Ha cominciato col farlo a Live – Non è la d’Urso. Jonathan ha sottolineato l’abilità del cantautore di creare scandalo: “Morgan, che è un genio della musica, sa anche come far parlare di sé. Sta battendo ferro ora che è caldo. Adesso sta avendo successo. Bravo, Morgan, anche se l’ha fatto a spese di altri”.

Gaffe Amadeus a Sanremo, il momento rivissuto a Detto Fatto

Bianca Guaccero, rimasta incredula dopo aver assistito all’abbandono del cantante dal palco, ha fatto una delle battute delle sue: “Questa è stata una cosa tosta. La prima volta che succede una cosa del genere. Ha fatto un ‘Bugo’ di scena!”. C’è stato spazio anche per Amadeus: a Sanremo 2020 aveva presentato Tosca come la “vincitrice del Festivalbar” assieme a Ron… Un lapsus, molto probabilmente, considerato che il conduttore aveva presentato Tosca e Ron al Festivalbar proprio nell’anno in cui il duo trionfò a Sanremo!