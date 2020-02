Ascolti Tv 15 febbraio 2020: altro successo per C’è posta per te, Amici incuriosisce

C’è posta per te imbattibile nel sabato sera: gli ascolti Tv del programma di Maria De Filippi e del suo avversario Rai

Gli ascolti Tv di sabato 15 febbraio 2020 ci danno un’altra conferma: C’è posta per te non ha rivali e registra un successo dopo l’altro. Una Storia da Cantare, in onda su Rai 1, non ha potuto niente contro la punta di diamante di Mediaset: la trasmissione condotta da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero con la quale si ricordano i grandi della musica italiana ha portato a casa il 14.6% di share, incuriosendo 2.810.000 telespettatori; C’è posta per te ha invece raggiunto il doppio dello share, assestandosi al 29.3%, venendo seguito da ben 5.488.000 spettatori. Nonostante la formula del programma sia rimasta pressoché identica nel tempo, la gente da casa non si annoia mai e si lascia emozionare dalle varie storie raccontate in maniera sublime da Maria De Filippi.

Ascolti 15 febbraio 2020, Amici vola alto e Verissimo non delude

Un altro ottimo risultato per Maria De Filippi, nel pomeriggio, col talent show Amici 2020: ieri c’è stata una puntata a dir poco movimentata, dove sono avvenute eliminazioni e abbandoni; una puntata che non verrà dimenticata facilmente, sulla quale persino il ballerino professionista Andreas Muller è voluto intervenire. Amici 19 ha registrato uno share del 21.9% ed è stato seguito da 3.205.000 teleutenti. Nel pomeriggio di Mediaset, Beautiful ha ottenuto il 15.1% di share (2.648.000 spettatori) e Verissimo il 20.9% di share (2.590.000 spettatori) nella prima parte, 19.5% di share (2.625.000) nei Giri di Valzer.

I Soliti Ignoti contro Avanti un altro: chi ha vinto la gara degli ascolti di sabato 15 febbraio?

Il vincitore dell’Access Prime Time sempre I Soliti Ignoti – trasmesso su Rai 1 – che ha raggiunto un altro eccellente risultato: 5.047.000 teleutenti e 21.7% di share; il programma avversario di Canale 5, Striscia la Notizia, ha portato a casa il 18% di share, incuriosendo 4.166.000 persone. Invece come è finita la sfida tra L’Eredità e Avanti un altro? La trasmissione di Rai 1 ha raggiunto il 25.3% di share (4.990.000 telespettatori) mentre quella di Canale 5 il 18.9% (3.625.000 telespettatori).