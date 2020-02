Andreas Muller interviene su Amici: “Non lo faccio mai ma…”

Amici news, Andreas Muller dice la sua su quello che è successo in puntata: rompe il silenzio così

Andreas Muller non interviene quasi mai su Amici di Maria De Filippi tramite i social network. Quando succede significa che ha qualcosa di veramente importante da dire. In questa fase delicata del programma, può succedere di tutto, anche che concorrenti di Amici lascino il programma a causa di un infortunio a un passo dal Serale. Ad Andreas, in passato, gli era proprio successo ciò e non aveva potuto continuare la sua corsa al Serale (poi si è rifatto l’anno successivo vincendo il talent show); questa volta è toccato a Federico, che ha visto sfumare il suo sogno di continuare. Andreas si sente molto vicino a lui e gli ha voluto dedicare un messaggio.

Andreas Muller dalla parte di Federico Pietrucci: sa bene cosa si prova a lasciare Amici per un infortunio

Federico Pietrucci ha abbandonato Amici per via di un infortunio. Andreas Muller gli ha voluto far sentire tutta la sua vicinanza: “Come avrete notato – ha scritto su Instagram –, non è da me pubblicare ogni giorno quello che accade a lavoro. Oggi voglio mettere questa foto di una coreografia chiamata ‘Brother’ perché so come ci si sente e di quanto in momenti come questi il ‘supporto’ sia importante”. Il ballerino professionista ha voluto complimentarsi con lui perché crede nel suo talento: “È stato un piacere lavorare con te in sala, Federico Pietrucci, hai un’anima e uno studio (reale) che ti permetteranno di andare avanti”.

Il consiglio di Andreas a Federico e le ultime anticipazioni

Le anticipazioni di Amici 19 ci hanno permesso di capire che ci sono state nuove eliminazioni e nuovi accessi al Serale. Andreas Muller ha voluto spendere qualche parola per chi non ce l’ha fatta (e non per demeriti) scrivendo questo a Federico Pietrucci: “Non conta cosa ci accade ma come reagiamo a ciò che ci accade. E più di chiunque altro, forse per la situazione molto simile se non identica alla mia (l’unica differenza è che io ero già entrato al Serale e sarei dovuto entrare in casetta due giorni dopo) posso capirti. Buona guarigione, Fede, credi in te”.