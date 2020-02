Detto fatto, retroscena Bugo: “Incontrato in ascensore, timoroso”

L’incontro di Bianca Guaccero e Bugo: la conduttrice racconta quello che è successo a Detto Fatto

A Una Storia da Cantare è stato invitato Bugo, grande amico di Enrico Ruggeri, il quale non gli ha fatto la solita domanda su Morgan. Il cantautore ha potuto così tirare un sospiro di sollievo, concentrandosi solo ed esclusivamente sulla sua performance. Non ha nessuna intenzione di tirarla per le lunghe: ora si sta impegnando per far conoscere la propria musica. Vorrebbe mettere quanto prima una pietra sopra a quello che gli è successo al Festival di Sanremo. Ricordiamo che Morgan ha cambiato il testo della canzone Sincero, lanciando critiche affilate al suo (ex?) amico, dopo alcuni diverbi avvenuti nei giorni prima della rottura artistica.

Una Storia da Cantare, Bugo non vuole parlare di Morgan: la Guaccero lo incontra in ascensore

Morgan ha detto di volere la pace con Bugo, quest’ultimo preferisce non pronunciarsi. Jonathan Kashanian, durante la puntata di Detto Fatto, ha chiesto se ha saputo di più su quello che è accaduto fra Morgan e Bugo; la conduttrice si è limitata a dire questo: “Ha tirato un sospiro di sollievo. Lui è una persona carina, molto timida. L’avevo incontrato in ascensore. Era molto schivo. Stavo uscendo con la persona che collabora con me dall’albergo e l’ho incontrato: l’ho trovato molto timido e timoroso. Temeva che potessimo fargli la domanda su Morgan”.

Bianca Guaccero ha rispettato il silenzio di Bugo. Anche perché, a Una Storia da Cantare, protagonista principale è la musica e non il gossip. A incuriosire i telespettatori, quest’oggi, anche la confessione della conduttrice sul tradimento subìto… e non c’entra nulla Fabrizio Moro! Un periodo d’oro, comunque, per la Guaccero, che ieri ha voluto parlare dei sacrifici fatti nel tempo e dei successi meritatamente ottenuti.