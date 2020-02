Bianca Guaccero: “Pago ancora il mutuo per me e mia figlia”

Detto Fatto oggi, Bianca Guaccero confessa: il passato della conduttrice

Bianca Guaccero ha risposto con tutta la sincerità di questo mondo a una domanda scomoda di Jonathan Kashanian: “Hai fatto mai qualche spesa folle?”. La conduttrice ha spiazzato, dicendo di essere eccessivamente parsimoniosa: non le piace nella maniera più assoluta scialacquare denaro e ha confessato di star pagando ancora il mutuo della casa. Un investimento per lei e per sua figlia. Una donna con la testa sulle spalle, che piace per la sua semplicità e correttezza: non è mai stata al centro di scandali e si è impegnata duramente per raggiungere quel posto meritatissimo in Rai. Chissà se un giorno lascerà mai Detto Fatto… intanto conduce sia questo programma sia Una Storia da Cantare!

Bianca Guaccero e una vita semplice: il mutuo per sé e la figlia

Dopo la confessione sul tradimento, Bianca Guaccero ha detto di non aver mai fatto delle spese folli: “Purtroppo io sono una persona noiosa. Sono nata vecchia. Ho una mentalità da grande. Metto i soldi da parte perché non ho vissuto nell’oro. Ho sempre aiutato tutti. A 23 anni, per non spendere inutilmente i miei soldi, ho deciso di aprire un mutuo che sto ancora pagando per me e per mia figlia, per il nostro futuro”. La Guaccero ha dovuto fare mille sacrifici per arrivare dove è arrivata.

Jonathan Kashanian ha fatto delle spese folli? Le sue parole

Bianca ha poi aggiunto: “Ho fatto delle spese folli solo per le persone che amo”. Anche Jonathan sa bene come risparmiare: “Anche io avrei dato la stessa risposta. La mia educazione è stata molto pratica. Nessuno ti aiuta. Do molto valore ai soldi. Ho lavorato da quando ero ragazzino. Io non compro una maglietta da 1000 euro se ne posso comprare una da 30. Alcune volte succedeva che, se mi pagavano il doppio, spendevo più soldi. Quando avevo preso casa, avevo la fissa per l’idromassaggio e l’ho fatto. Invece delle spese folli, preferisco fare delle vacanze coi genitori”.