Desirée Maldera su Francesco: “L’ho sentito”. Poi le parole su Selvaggia

Desirée Maldera rivela: “Ho sentito Francesco, in verità non abbiamo mai smesso”. Poi le parole su Selvaggia Roma e il duro commento sulle fidanzate di Temptation Island

Quattro giorni fa l’annuncio di Francesco Chiofalo che ha lasciato tutti di sale: “Ho un tumore al cervello, dovrò sottopormi a un intervento di 18 ore. Non sarò più quello di prima”. Oggi, sul 29enne romano, è tornata a esprimersi Desirée Maldera, la ragazza che gli si avvicinò a Temptation Island. La donna, che oggi è in procinto di diventare mamma (il 2 gennaio è previsto il parto cesareo) e che è stata una delle prime persone a dare sostegno a Chiofalo appena saputa la triste notizia, ha rivelato di averlo sentito in questi giorni. La confidenza è arrivata tramite le Instagram Stories, in cui è stata a colloquio con i suoi fan.

“Mai smesso di sentire Francesco”. Desirée si confessa. Selvaggia Roma? “A malapena ricordo la faccia”

Desirée ha sentito privatamente Francesco? La domanda dei fan ha trovato un riscontro positivo. La Maldera ha anzi aggiunto che in realtà, anche prima della grave diagnosi, non ha mai perso il contatto con Chiofalo. “Si, ma ci siamo sempre sentiti. Mai smesso”, ha fatto sapere. La futura mamma, a chi le ha chiesto un parere su Selvaggia Roma (ex di Francesco, pesantemente e scioccamente insultata dopo l’annuncio della malattia), ha risposto molto sbrigativamente: “A malapena mi ricordo la faccia”. La vena confidenziale, ha poi portato Desirée a rilasciare un duro commento sulle fidanzate di Temptation Island. Tutto è nato dopo che un utente le ha domandato se rifarebbe il reality, stavolta in coppia.

“Temptation Island? Trovo più zocc…le le fidanzate che le tentatrici. Se sei una brava persona non vendi il compagno in tv”

“No basta. Non mi divertirebbe più“, afferma la Maldera che poi, senza mezzi termini, aggiunge: “Trovo più zocc…le le fidanzate che le tentatrici. Se sei una persona brava non ti vendi il fidanzato in tv per diventare famosa”. Il pensiero è chiaro e non ha bisogno di alcuna spiegazione. Intanto nella giornata odierna anche Francesco è tornato a farsi vivo sui social, indirizzando una dedica particolare alla madre.