Francesco Chiofalo tumore, l’appello: “Ora più che mai ho bisogno di te”

Francesco Chiofalo news dopo l’annuncio sul tumore: “Ora più che mai ho bisogno di te”

Sono passati solo 4 giorni dall’annuncio shock su Instagram in cui l’ex tentatore di Temptation Island, Francesco Chiofalo, ha rivelato di avere un tumore al cervello. È stato lui stesso, attraverso alcune Instagram stories, a dare ai suoi fan la sconvolgente notizia. Tanto da ammettere la difficoltà che ha provato nel realizzare quei video e nel dire una cosa che mai avrebbe voluto annunciare. Una notizia scioccante per lui, ma anche per tutti gli utenti social: infatti, sono stati davvero numerosi i messaggi di affetto che il “Lenticchio” nazionale, così soprannominato dalla sua ex Selvaggia, ha ricevuto anche da volti appartenenti al mondo dello spettacolo. Ma, tra tutti, è la madre il suo vero ed unico punto di riferimento. Risale infatti a pochissimi minuti fa uno scatto che Chiofalo ha dedicato alla donna che gli ha donato la vita, accompagnato da parole piene d’amore: “Sei sempre stata il mio punto di riferimento più grande… ed ora più che mai ho bisogno di te #tiamomamma“.

Francesco Chiofalo e la dedica a sua mamma dopo la scoperta della malattia

Parole dolci e sincere quelle che il 29enne romano ha dedicato pochi minuti fa a sua madre su Instagram a distanza di qualche giorno dall’annuncio. Un’immagine che lo vede abbracciato a sua madre, mentre lei lo bacia dolcemente sulla guancia. Dopo la doccia fredda che ha ricevuto e che ha dato ai suoi follower sabato 22 dicembre, Francesco Chiofalo si è detto commosso per la grande quantità di affetto social che si è riversata su di lui in queste ultime ore. L’ex fidanzato di Selvaggia Roma sta vivendo un periodo molto delicato dopo aver scoperto per puro caso di avere una malattia. E sua madre, roccia costante nella sua vita, gli è accanto e lo aiuta a trovare la forza necessaria per combattere.

Francesco Chiofalo si sottoporrà ad un’operazione a gennaio

Come raccontato nelle storie pubblicate su Instagram, Chiofalo verrà sottoposto ad un’operazione subito dopo l’Epifania. Ha annunciato, a tal proposito, che l’operazione, effettuata per cercare di togliere il tumore, durerà 18 ore circa. “Dopo 10 ore un’operazione viene considerata rischiosa“, aggiunge il 29enne romano. E noi ci stringiamo intorno a lui augurandogli di vincere questa dura battaglia. Forza Francesco!