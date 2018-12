Selvaggia Roma, stavolta si sbilancia su Francesco: nuovo messaggio

Selvaggia Roma, arriva un nuovo messaggio per Francesco Chiofalo. La 28enne capitolina stavolta si sbilancia: “Sarei un cane”

Nella giornata di ieri Francesco Chiofalo ha fatto un annuncio sconvolgente: “Ho un tumore al cervello, dovrò sottopormi a un intervento chirurgico di 18 ore. Non sarò più quello di prima”. Sul web tantissimi i messaggi di vicinanza al personal trainer, ma anche, purtroppo, diverse nefandezze. Come quelle scritte a Selvaggia Roma, ex di Chiofalo (i due si sono fatti conoscere al grande pubblico per aver partecipato come coppia a Temptation Island). Appena si è diffusa la notizia alla 28enne capitolina è arrivata una raffica di messaggi. Tantissimi le hanno chiesto di esprimersi su quanto detto da Francesco. Stoltamente alcuni l’hanno insultata pesantemente, sostenendo che a lei non interessasse nulla della faccenda. A distanza di qualche ora Selvaggia ha fatto diverse Stories, in cui ha spiegato ciò che pensava, riservando per sé i pensieri più intimi (“Se mi può dispiacere o altro di certo non devo dirlo qua sui social”). Oggi, si è sbilanciata di più, con un nuovo messaggio.

“Certo che mi dispiace. Sarei un cane”

“Mi dispiace moltissimo, certo. Sarei un cane”, ha scritto poche ore fa la Roma tra le sue Stories. Se qualche mente deviata pensava che non fosse così, e aveva bisogno di sentirselo dire a chiare lettere, è stata accontentata. Le parole di Selvaggia sono state estratte da uno sfogo più ampio, in cui è tornata anche sulla pioggia di critiche e insulti che le sono piovuti addosso nelle ultime ore: “Vorrei essere lasciata in pace da tutte quelle persone che non fanno altro che dire cattiverie e augurarmi la morte. Fate schifo. In più, certo che mi dispiace. Sarei un cane. E Voglio precisare con un commento che la mia umanità la mostro con persone che sono altrettanto umane. E non a ‘cani rabbiosi’, come alcuni di voi. Mi dispiace moltissimo. Il male non si augura a nessuno. Ricordatevelo”.

Chiofalo stupito: “Non mi sarei mai immaginato tutto questo affetto”

Dopo le dichiarazioni shock, anche Francesco è tornato a parlare sui social nella giornata odierna, pubblicando un messaggio dedicato alle migliaia di persone che gli hanno dimostrato vicinanza: “Non mi sarei mai aspettato tutto questo affetto… Grazie per essermi vicino per in un momento così triste per me… Sono senza parole e non avrei mai immaginato tutto questo”.