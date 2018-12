Selvaggia Roma, tumore Francesco Chiofalo, silenzio rotto: video-messaggio

Selvaggia Roma rompe il silenzio dopo che l’ex Francesco Chiofalo ha dichiarato di avere un tumore al cervello: “Ora dico la mia, come ho sempre fatto”. Il video-messaggio

Nelle scorse ore Francesco Chiofalo si è presentato su Instagram, dichiarando di aver scoperto di essere stato colpito da un grave tumore cerebrale. L’annuncio shock ha presto fatto il giro della rete e fatto piovere commenti da ogni dove. Selvaggia Roma, ex fidanzata del personal trainer con cui ha condiviso l’esperienza televisiva a Temptation Island, è stata sommersa di messaggi. Diversi coloro che l’hanno inspiegabilmente criticata, addirittura insultata, chiedendo a gran voce un suo parere sulla vicenda. La Roma prima ha pubblicato una serie di Instagram Stories, a testimonianza dei deprecabili commenti che le sono giunti, poi ha detto la sua su quanto detto da Chiofalo.

“Io innanzitutto penso che debba essere una questione privata. Seconda cosa, se mi può dispiacere o altro di certo non devo dirlo qua sui social”

“Ciao ragazzi ora dirò la mia perché sono una persona che non sta mai zitta. Chi mi conosce bene lo può constatare”, ha esordito Selvaggia su Instagram, aggiungendo “Sono genuina di cuore e dato che sono una che dice le cose come stanno, ora è arrivato il momento di dire la mia”. Dopo aver sottolineato di non accettare insulti detti a casaccio da gente che manco conosce, è passata a commentare la situazione di Francesco: “Darmi colpe che non ho e dire che sono una persona schifosa perché non dico la mia non è normale. Francesco ha fatto delle storie dicendo questa cosa (il tumore, ndr). Io innanzitutto penso che debba essere una questione privata. Seconda cosa, se mi può dispiacere o altro di certo non devo dirlo qua sui social”. Infine dichiara: “Io non devo andare da nessuna parte. Lui ha una compagna da quasi un anno e lei convive da lui. Anch’io ho un compagno. Non fatemi passare per quella sbagliata. Al posto di insultarmi, usate le energie per sostenerlo”.

Gli attacchi a Selvaggia e il messaggio di Desirée Maldera

Selvaggia ha concluso che non è la prima volta che le vengono scritti insulti dopo la sua partecipazione a Temptation Island. Anzi è un fatto che si ripete frequentemente. Una situazione che l’ha portata a essere più riservata sui social negli ultimi mesi. Prima delle sue parole sono stati in molti a dire la propria su quanto sta vivendo Chiofalo. Tra questi anche Desirée Maldera, la tentatrice che a Temptation Island Vip corteggiò proprio ‘Lenticchio’.