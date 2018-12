Desirée Maldera su Francesco Chiofalo dopo l’annuncio del tumore: “Ci sono”

Desirée Maldera, “Ci sono, sai dove trovarmi”: le parole su Francesco Chiofalo dopo l’annuncio sconvolgente del personal trainer: “Ho un tumore al cervello”. Lei lo corteggiò a Temptation Island

Nelle scorse ore Francesco Chiofalo, che si è fatto notare al grande pubblico televisivo per la sua partecipazione a Temptation Island (e successive ‘incursioni’ a Uomini e Donne) ha dato un annuncio sconvolgente via social: “Ho un tumore al cervello”. Tanti in queste ore gli stanno facendo sentire la loro vicinanza. Tra questi anche Desirée Maldera che nel programma condotto da Filippo Bisciglia corteggiò proprio ‘Lenticchio’. “Mi avete scritto in tanti. Ho letto e sentito ciò che ha detto. Gli voglio molto bene e sono sicura che andrà tutto per il meglio. Per il resto non ho voluto disturbare perché sono cose personali. Mettermi a dire poverino, poverino, per me è peggio. Se Franci ha bisogno di me o di sfogarsi sa dove sono e ha il mio numero“, ha scritto la donna attraverso un’Instagram Stories

“Sicuramente non sarò più lo stesso Francesco di prima”.

“Non sapete neanche quanto è difficile per me fare questo video e dover dire una cosa che pensavo di non aver mai voluto dire”, ha esordito nelle scorse ore Chiofalo su Instagram, dando l’annuncio del brutto male che l’ha colpito. “Non posso più mascherare di star bene. Purtroppo sto male, sono gravemente malato”, ha continuato Francesco, spiegando il momento in cui all’ospedale, dopo controlli vari, gli è arrivata la diagnosi: “‘Ehi Francesco, nel tuo cervello abbiamo trovato una macchia grossa. Tu ne sapevi qualcosa?’ Non sapevo neanche di che stesse parlando […] Fanno ulteriori controlli e scoprono che quella macchia che ho in testa è un tumore”. Il personal trainer fa inoltre sapere che dopo le feste natalizie dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico di diciotto ore: “Sicuramente non sarò più lo stesso Francesco di prima”.

Desirée e Francesco dopo Temptation Island

Desirée e Francesco si sono conosciuti a Temptation Island. Lui partecipò con l’allora fidanzata Selvaggia Roma, mentre lei vestiva i panni della tentatrice. Conclusosi il programma Lenticchio e Selvaggia si lasciarono. Desirée nel frattempo si fidanzò con un altro uomo, non avvezzo ai riflettori dello spettacolo. A breve diventerà madre e sposa.