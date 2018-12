Francesco Chiofalo stupito: il messaggio dopo l’annuncio del tumore al cervello

Francesco Chiofalo commosso: il ringraziamento dopo aver annunciato sui social di essere malato

Giorni difficili questi per Francesco Chiofalo che, come annunciato sui social, dovrà presto sottoporsi ad un’importante operazione chirurgica. L’ex volto noto di Temptation Island ha fatto sapere ai suoi fan di avere un tumore al cervello. Francesco è sempre stato molto amato dai telespettatori e, proprio per questo motivo, le sue parole hanno scosso e mobilitato il web. In queste ore, infatti, tantissime sono stati quelli che hanno scritto parole di conforto a Chiofalo. In un modo o nell’altro tutti si sono mostrati solidali nei confronti del romano. Un’ondata di affetto che lo ha letteralmente travolto e lasciato senza parole. Per questo motivo, nella notte, Francesco ha voluto ringraziare tutti (conoscenti e non). In un momento così triste ha potuto constatare quanto sia ancora amato. E questo, inevitabilmente, lo ha molto emozionato.

Francesco Chiofalo torna a parlare: “Sono senza parole… non immaginavo tutto questo”

In un messaggio pubblicato su Instagram stories nel cuore della notte Francesco Chiofalo, a tutte le persone che gli hanno scritto in queste ore, ha detto: “Non mi sarei mai aspettato tutto questo affetto… Grazie per essermi vicino per in un momento così triste per me… Sono senza parole e non avrei mai immaginato tutto questo”. Con queste parole, quindi, l’ex protagonista di Temptation Island ha voluto esprimere la propria gratitudine a quelli che si sono messi a sua disposizione o che, pubblicamente e in privato, gli hanno manifestato la propria disponibilità. A questo grande coro ci uniamo anche noi, augurando a Francesco davvero il meglio per il nuovo anno.

Francesco Chiofalo parla del suo tumore al cervello: la reazione dell’ex fidanzata Selvaggia Roma

Quando Francesco Chiofalo ha annunciato di avere un tumore al cervello tutti, fan e non solo, sono rimasti in attesa di vedere cosa avrebbe detto o fatto l’ex fidanzata Selvaggia Roma dopo aver saputo la notizia. La ragazza, però, non ha voluto sbilanciarsi troppo sulla questione, sottolineando (in alcune Instagram stories pubblicate sul suo profilo) di non essere intenzionata a rendere pubbliche certe questioni che secondo lei, invece, dovrebbero rimanere private.