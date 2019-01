Delia Duran fidanzata con Alex Belli: ecco perché lui ha lasciato Mila Suarez

Domenica Live, Delia Duran fidanzata con Alex Belli: la replica a Mila Suarez

Prosegue lo scontro tra Mila Suarez e Alex Belli a Domenica Live, che ha coinvolto anche Delia Duran. Proprio quest’ultima è stata ospite oggi del salotto di Barbara d’Urso per rispondere alle accuse di Mila. L’ex fidanzata di Alex Belli infatti aveva attribuito a Delia la colpa della fine della loro relazione d’amore, oltre a parlare di alcune accuse alla Duran che aveva letto sul Web. Barbara ha preferito non entrare nel merito di determinati eventi, ma ha voluto dare l’opportunità a Delia di rispondere a ciò che ha detto Mila Suarez. La versione ridotta di Domenica Live ha fatto sì che l’intervento della modella non fosse molto lungo, ma ha comunque avuto modo di dire la sua.

Delia Duran risponde a Mila Suarez: “Non sono stata io la causa della loro separazione”

Al centro dello scontro c’è ovviamente Alex Belli, fidanzato con Delia Duran dopo aver chiuso la storia con Mila. Sarà stata colpa di Delia se si sono lasciati? Così aveva spiegato la Suarez, a Domenica Live Delia è stata di tutt’altro avviso: “Non sono stata io la causa della loro separazione. Nel momento in cui loro si erano separati io avevo un contratto con Alex per diversi eventi come modella. Ho sentito da lui del comportamento di Mila […] è una persona che faceva diverse scene di fronte ai suoi amici e lui si era stancato di questa cosa. Ecco perché loro si sono lasciati, per il suo comportamento”. A dire il vero, già Alex aveva spiegato che la relazione era finita per delle incompatibilità. Dunque non c’entrerebbe una terza persona, dal suo punto di vista.

Alex Belli e Delia Duran fidanzati: le ultime news sulla coppia

Mila aveva raccontato di essere distrutta dopo la rottura, ma purtroppo sembra chiaro che la cosa migliore da fare sarebbe rassegnarsi alla fine dell’amore con l’attore. Oggi Alex Belli è fidanzato con Delia Duran e lei ha raccontato che sono molto felici insieme: “Io conosco Alex da quasi due anni. Abbiamo girato Furore insieme. È una persona molto solare e molto carina. […] Noi stiamo insieme, siamo fidanzati. […] La nostra relazione va così bene che lui non la vuole rovinare per pettegolezzi e cattiverie”. Una felicità confermata anche da Alex, sempre a Domenica Live. Cosa succederà nelle prossime settimane? Delia tornerà sicuramente, perché oggi ha lasciato chiaramente intendere che si parlerà nelle prossime domeniche di uno spiacevole episodio col suo ex marito. “Non sono venuta qua per parlare di pettegolezzi. Sono venuta per parlare di una situazione che ho vissuto il 4 di dicembre del mio ex marito”, ha infatti detto.